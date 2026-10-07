Banco Azteca ofrece 50% de descuento en DiDi: así puedes aprovecharlo hasta noviembre de 2026

Si utilizas DiDi con frecuencia, hay una promoción que puede ayudarte a reducir un poco el gasto en transporte durante las próximas semanas. Banco Azteca lanzó una campaña en conjunto con la plataforma de movilidad que permite obtener 50% de descuento en viajes, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

La promoción estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2026, aunque el beneficio también está sujeto a la disponibilidad de cupones de la campaña.

¿Cómo funciona el descuento de Banco Azteca en DiDi?

Los clientes deben tener una tarjeta de débito o crédito de Banco Azteca y utilizarla como método de pago en la aplicación de DiDi.

El descuento corresponde al 50% de la tarifa base del viaje, aunque existe un límite máximo de ahorro por traslado. Por eso, antes de confirmar el servicio conviene revisar que la promoción aparezca aplicada correctamente.

Entre las tarjetas participantes se encuentran las tarjetas físicas y digitales del banco, incluida Guardadito, así como aquellas que pueden generarse desde la aplicación bancaria.

¿Hasta cuándo estará disponible la promoción de DiDi con Banco Azteca?

El beneficio tiene como fecha límite el 30 de noviembre de 2026. Sin embargo, la campaña podría terminar antes si se agota la bolsa de cupones destinada para esta promoción.

Esto significa que, aunque todavía falten varias semanas para que termine noviembre, no necesariamente estará disponible durante todo ese periodo.

Código para obtener el 50% de descuento en DiDi

Para intentar utilizar la promoción, los usuarios deben ingresar el código BAZDIDI dentro de la aplicación de DiDi y comprobar que el descuento se muestre antes de solicitar el viaje.

Después, es necesario seleccionar una tarjeta participante de Banco Azteca como forma de pago. Si la bonificación no aparece antes de confirmar el traslado, lo más recomendable es no asumir que se aplicará posteriormente.

La promoción representa una alternativa para quienes realizan viajes frecuentes y buscan reducir sus gastos de movilidad, especialmente si para ti este tipo de traslados son un gasto constante.

Lo que debes saber antes de usar la promoción

El descuento de 50% en DiDi con Banco Azteca no significa que cualquier viaje quedará automáticamente a mitad de precio. El beneficio está sujeto a un tope de ahorro por viaje y a las condiciones establecidas para la campaña.

En resumen, si tienes una tarjeta de Banco Azteca, utilizas DiDi y todavía hay cupones disponibles, puedes probar el código BAZDIDI para obtener el beneficio. Eso sí, revisa que el descuento aparezca reflejado antes de completar la solicitud.