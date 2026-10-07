Exatlón México, La Supervivencia ¿Quién gana hoy, 7 de octubre? (Exatlón México)

Esta noche en Exatlón México 2026 se llevará a cabo el duelo por La Supervivencia de alguno de los integrantes. Después de la intensa semana donde los Rojos han estado imparables, se espera que en el circuito de hoy se desarrolle una intensa competencia.

Aquí te contamos quién gana La Supervivencia hoy, miércoles 7 de octubre, en Exatlón México.

¿Quién gana La Supervivencia hoy, miércoles 7 de octubre, en Exatlón México?

Los Rojos han demostrado su capacidad como equipo después de haber ganado todas las competencias de esta semana. Por primera vez defendieron La Villa 360, ganaron la Medalla Femenil y la Batalla Colosal, por lo que disfrutarán del Gran Premio de la Ciudad de México el próximo 1 de noviembre.

Por lo que, ante la racha de victorias, en redes sociales se ha especulado que los Rojos se llevarán La Supervivencia de esta noche en Exatlón México. Posterior a que perdieran a uno de sus compañeros en el Duelo de Eliminación del domingo pasado, parece ser que no quieren que vuelva a suceder.

Mientras que los Azules se han empezado a inquietar por las continuas derrotas de esta semana. Entre sus integrantes se han presentado desacuerdos que los podrían perjudicar como equipo, después de que Gina y Natalia se molestaran de que Katia no tomara responsabilidad de la pérdida de su punto.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy 7 de octubre

El duelo por La Supervivencia de este miércoles 7 de octubre se transmitirá en su horario habitual a las 18:30 horas, tiempo del centro del país. Exatlón México 2026 se transmitirá en vivo; por lo que podrás sintonizarlo por el canal Azteca UNO, además de la página web de TV Azteca.

También para los amantes del reality se puede seguir la transmisión en vivo de Exatlón México a través de la plataforma de streaming Disney+.