Hospitalizan Olga Sana: ¿Qué le pasó a la comediante? (Moisés Pablo Nava/Pexels)

La mañana de este miércoles 7 de octubre Bettina Salazar, conocida en el medio como Olga Sana, compartió un video de camino a una cirugía en el hospital, “voy súper, súper tranquila, fuerte y confiada en que todo va a salir bien”.

Esto después de informar en días anteriores que le detectaron un tumor maligno en el seno izquierdo, después de sufrir cáncer de mama hace casi 11 años.

¿Por qué fue hospitalizada la comediante?

La comediante informó que le detectaron un tumor maligno en su seno izquierdo en etapa 1, también compartió que sus órganos se mantienen limpio y el tumor no ha hecho metástasis.

De acuerdo con los resultados de la biopsia y, en caso de detectar ganglios comprometidos se tendrá que someter a sesiones de quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia.

¿Cuál es el estado de salud de la comediante?

Sara, hija de la comediante, informó que la cirugía transcurrió correctamente y que Bettina salió bien de esta, actualmente permanece en recuperación. Se espera que durante el transcurso del día la comediante pueda aparecer en redes.

Asimismo, Olga Sana tiene planeado un show el próximo miércoles 21 de octubre a las 11:00 horas en el Auditorio Centro Cultural FUCAM en la alcaldía Coyoacán.

Ella ya había sufrido de cáncer de mama

Bettina Salazar, sufrió de cáncer de mama hace aproximadamente 11 años después de detectar una bolita en su seno derecho; llevó tratamiento de quimioterapias, además de que se le fue retirada la mama.

Realiza la autoexploración mamaria

Para detectar en tiempo el cáncer de mama es importante conocer tus senos y una gran manera es a través de la autoexploración mamaria, estas son las recomendaciones del Gobierno de México: Frente a un espejo busca bolitas, zonas dolorosas, abultamiento o consistencia diferente al seno.

De pie y con la mano derecha en la nuca palpa el pecho izquierdo desde arriba y luego hacia el centro, posteriormente revisa la axila y termina apretando el pezón en busca de líquido anormal.

y con la mano derecha en la nuca palpa el pecho izquierdo desde arriba y luego hacia el centro, posteriormente revisa la axila y termina apretando el pezón en busca de líquido anormal. Acostada con una almohada o toalla enrollada debajo del hombro derecho, coloca la mano derecha en la nuca y con la izquierda palma el seno derecho como en el anterior procedimiento

Deberás repetir el procedimiento en el lado izquierdo con el seno derecho.