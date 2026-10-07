Bodega Aurrerá lanza nuevas ofertas en frutas, verduras y carnes: precios del Tianguis de Mamá Lucha

Si estás por hacer el súper y quieres aligerar un poco más el impacto del gasto, el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrerá llega con una nueva lista de precios que puede resultar atractiva para llenar el carrito sin gastar de más.

La promoción estará disponible hasta el jueves 8 de octubre de 2026 y contempla productos de distintas categorías, principalmente frutas, verduras, carnes, pollo y pescados. Las ofertas pueden encontrarse tanto en sucursales participantes como en la tienda en línea de la cadena.

Estas son las ofertas del Tianguis de Mamá Lucha

Entre los productos que destacan esta semana aparecen algunos básicos de la cocina mexicana, tales como:

Frutas y verduras

Chile Poblano a $29.00 el kilo.

Jitomate Saladet a $25.00 el kilo.

Papa a $45.00 la malla de 1 K.

Plátano Chiapas a $17.00 el kilo.

Piña Miel a $35.00 el kilo.

Mandarina a $50.00 el kilo.

Aguacate Hass a $25.00 la malla.

Lechuga Romana a $15.00 la pieza.

Limón agrio a $32.00 la malla.

Carnes, pollos y pescados

Carne molida de Res Aurrera 70/30 a $56.00 el empaque de 500 g.

Pierna con Muslo de Pollo corte americano a $15.00 el medio kilo.

Pechuga de Pollo corte americano a $44.00 el medio kilo.

Alitas adobadas a $49.00 el medio kilo.

Pechuga con hueso sin piel a $75.00 el medio kilo.

Pechuga fresca sin hueso a $85.00 el medio kilo.

Milanesa de Pechuga fresca a $90.00 el medio kilo.

Molida especial de Res y Cerdo Mezquite a $64.00 el empaque de 400 g.

Carne de Res molida Marketside 80/20 a $61.00 el empaque de 500 g.

Pierna de Cerdo con hueso a $57.00 el kilo.

Chuleta ahumada a $65.00 el medio kilo.

Costilla para asar a $79.00 el medio kilo.

Milanesa de Cerdo a $61.00 el medio kilo.

Filete Tilapia a $52.00 el medio kilo.

Filete Basa rojo a $75.00 el kilo.

Barrita de Surimi a $62.00 el kilo.

¿Hasta cuándo estarán las ofertas de Bodega Aurrerá?

El Tianguis de Mamá Lucha estará vigente hasta el jueves 8 de octubre de 2026, de acuerdo con la información publicada por la cadena. La promoción no aplica en las tiendas Bodega Aurrerá Express, por lo que conviene tomarlo en cuenta antes de hacer la compra.

Como ocurre con este tipo de promociones, la disponibilidad de los productos puede depender de cada tienda. Si alguno de los precios te conviene, revisar existencias antes de lanzarte por toda la despensa puede evitar dar la vuelta para nada.