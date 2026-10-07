¿Qué productos Dyson están en oferta en el Amazon Prime Day? Planchas, purificadores, estilizadoras de cabello y más

El Amazon Prime Day es una gran oportunidad para echarle el ojo a algunos de los productos más deseados de Dyson. Durante el evento, la marca ofrece descuentos en diferentes categorías, desde herramientas de estilizado para el cabello hasta tecnología pensada para facilitar la limpieza del hogar.

Entre las promociones destacan algunos de los dispositivos que suelen llamar la atención por sus funciones y tecnología. Eso sí, conviene considerar que las ofertas son por tiempo limitado y están sujetas a disponibilidad.

¿Qué productos Dyson tienen descuento durante Amazon Prime Day?

Dyson Airwrap y Airstrait bajan de precio

Para quienes llevan tiempo siguiendo las herramientas de Dyson para el cabello, el Dyson Airwrap aparece entre las opciones con mayor descuento. Durante el Prime Day puede encontrarse con 39% de descuento, por lo que su precio queda en $9,399 pesos.

Otra de las protagonistas es la Dyson Airstrait, disponible con 36% de descuento y un precio de $8,999 pesos. Esta herramienta pensada para estilizar el cabello utilizando la tecnología de Dyson es una de las más deseadas en el mercado por todas las girls amantes de lucir una cabellera increíble, por lo que puede resultar especialmente atractiva para quienes buscan renovar su equipo de styling.

A la lista se suma la Dyson Supersonic, que alcanza hasta 30% de descuento y queda en $6,749 pesos.

Aspiradoras Dyson también entran en las ofertas de Amazon

Las promociones no se quedan en el cuidado personal. Para quienes tienen pendiente renovar la aspiradora de casa, la Dyson V12 Detect Slim cuenta con 30% de descuento, con un precio de $8,799 pesos.

También está la Dyson V15 Detect Extra, que durante el evento tiene 15% de descuento y puede encontrarse por $11,499 pesos.

Ambos modelos forman parte de la gama de aspiradoras inalámbricas Dyson, una alternativa para quienes buscan hacer más práctica la limpieza del hogar y olvidarse de cables durante las tareas.

Purificador Dyson con descuento en Amazon durante Prime Day

La tecnología para el hogar también contempla el cuidado del aire. El Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde tiene 23% de descuento, con un precio de $19,499 pesos.

El equipo combina funciones de purificación y detección de contaminantes, además de contar con un sistema diseñado para capturar formaldehído.

Estas son las ofertas Dyson que no puedes dejar pasar

Con descuentos que van desde el 15% hasta el 39%, la selección de Dyson durante Amazon Prime Day incluye productos para distintas necesidades. Desde herramientas para el cabello hasta aspiradoras y purificadores, la promoción puede ser una alternativa para quienes ya tenían alguno de estos dispositivos en su lista de compras.

Como suele ocurrir durante una temporada de ofertas, los precios, porcentajes de descuento y disponibilidad pueden cambiar durante el evento, por lo que conviene revisar las condiciones vigentes antes de realizar la compra.