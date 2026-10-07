Escenario

Ante la recepción dividida de la película, la estrella de Hollywood se unió a la conversación

Anne Hathaway da su opinión sobre ‘Digger’ en Letterboxd: ¿Qué dijo la actriz sobre la película de Alejandro Iñárritu?

Por Elio Martínez Velasco
La estrella de cine Anne Hathaway dio su opinión sobre Digger, película dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise.
Anne Hathaway La actriz defendió Digger tras reseñas divididas y poco dinero en taquilla. (cuartoscuro y Warner Bros.)

La estrella de cine Anne Hathaway dio su opinión sobre Digger, película dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise.

¿Qué dijo Anne Hathaway sobre Digger?

Tras una semana llena de opiniones divididas y una taquilla muy por debajo de su presupuesto, Anne Hathaway defendió Digger, el ambicioso proyecto de Alejandro Iñárritu y Tom Cruise. Los fanáticos que amantes de la película ya se están denominando en redes sociales “Digger Hive” (trad. Colmena Digger) e incluyen a personas como Guillermo Del Toro y, ahora, a la intérprete de El diario de la princesa.

La actriz, que este año protagonizó La Odisea y El final de la Calle Oak, expresó su opinión a través de Letterboxd, la red social que te permite catalogar las películas que has visto, así como también proporcionarles una calificación y reseña escrita.

La actriz le proporcionó cinco estrellas y un corazón, la máxima calificación que se puede otorgar a un filme en la plataforma. También dejó su reseña, en la cual escribió lo siguiente:

“Amé esta película brillante. Es inteligente y alucinante y graciosa y ambiciosa. Vale la pena tomarse el tiempo de verla y decicir por ti mismo qué te parece. ¿Para mí? 10/10″

Cabe destacar que de las 46 películas que la actriz ha registrado en su “Diario” de películas desde que se unió a la plataforma —entre ellas algunas en la cuales ha participado— Digger es la única para la cual dejó un rating de estrellas y una reseña.

Digger, la cual gira en torno a un magnate de petróleo cuyas acciones causan una catástrofe climática que deberá arreglar, se estrenó el pasado 1 de octubre en México, por lo que aún puedes asistir a verla y, como dice Hathaway, decidir por ti mismo.

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