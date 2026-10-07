Anne Hathaway da su opinión sobre ‘Digger’ en Letterboxd: ¿Qué dijo la actriz sobre la película de Alejandro Iñárritu?

Anne Hathaway La actriz defendió Digger tras reseñas divididas y poco dinero en taquilla. (cuartoscuro y Warner Bros.)

La estrella de cine Anne Hathaway dio su opinión sobre Digger, película dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise.

¿Qué dijo Anne Hathaway sobre Digger?

Tras una semana llena de opiniones divididas y una taquilla muy por debajo de su presupuesto, Anne Hathaway defendió Digger, el ambicioso proyecto de Alejandro Iñárritu y Tom Cruise. Los fanáticos que amantes de la película ya se están denominando en redes sociales “Digger Hive” (trad. Colmena Digger) e incluyen a personas como Guillermo Del Toro y, ahora, a la intérprete de El diario de la princesa.

La actriz, que este año protagonizó La Odisea y El final de la Calle Oak, expresó su opinión a través de Letterboxd, la red social que te permite catalogar las películas que has visto, así como también proporcionarles una calificación y reseña escrita.

La actriz le proporcionó cinco estrellas y un corazón, la máxima calificación que se puede otorgar a un filme en la plataforma. También dejó su reseña, en la cual escribió lo siguiente:

“Amé esta película brillante. Es inteligente y alucinante y graciosa y ambiciosa. Vale la pena tomarse el tiempo de verla y decicir por ti mismo qué te parece. ¿Para mí? 10/10″

Cabe destacar que de las 46 películas que la actriz ha registrado en su “Diario” de películas desde que se unió a la plataforma —entre ellas algunas en la cuales ha participado— Digger es la única para la cual dejó un rating de estrellas y una reseña.

Digger, la cual gira en torno a un magnate de petróleo cuyas acciones causan una catástrofe climática que deberá arreglar, se estrenó el pasado 1 de octubre en México, por lo que aún puedes asistir a verla y, como dice Hathaway, decidir por ti mismo.