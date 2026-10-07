Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4275: resultados del sorteo del miércoles 7 de octubre

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 7 de octubre (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4275 da a conocer sus resultados y números ganadores este miércoles 7 de octubre, fecha en la que miles de participantes tienen la esperanza que su combinación elegida sea la afortunada de llevarse la bolsa millonaria de esta edición.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4275

La transmisión del sorteo Melate 4275 se realizó a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

Una vez concluido el evento, el registro completo del sorteo queda disponible para consulta pública, lo que permite a los participantes revisar el procedimiento y verificar cada etapa de la extracción de números.

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4275?

El sorteo Melate 4275 se llevó a cabo a las 21:00 horas, conforme al horario del centro de México, siguiendo el calendario habitual de este juego.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4275?

Para el sorteo 4275, el premio acumulado del Melate llegó a 336 millones de pesos, cifra que impulsó el interés del público y elevó la demanda de boletos en los días previos al evento.

El incremento del monto de da por la ausencia de ganadores en sorteos anteriores, situación que permite el crecimiento progresivo del premio.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica del Melate consiste en elegir entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales junto con una esfera adicional que define premios complementarios.

Cada boleto participa automáticamente en las modalidades Melate, Revancha y Revanchita.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4275?

Los resultados oficiales pueden verificarse en el portal institucional de la Lotería Nacional y en puntos de venta autorizados.

El sistema digital incluye un verificador automático que permite introducir la combinación del boleto para conocer de inmediato si existe algún premio. Esta herramienta facilita la consulta en sorteos con alta participación, donde el volumen de combinaciones suele ser considerable.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base de participación en Melate es de 15 pesos por boleto. La modalidad Revancha requiere un pago adicional de 10 pesos, mientras que Revanchita tiene un costo extra de 5 pesos.

Al optar por las tres modalidades, la inversión total asciende a 30 pesos.