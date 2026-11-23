Luna de Castor 2026 La Luna llena de esta noche se apreciará como la más grande de todo el año y se podrá ver a simple viste.

Estamos en los últimos días del mes y próximamente podremos presenciar lo que será la penúltima luna llena de este 2026. Se trata de la llamada ‘Superluna de Castor’, que nos estará regalando una de las imágenes más imponentes del satélite natural del planeta Tierra próximamente y que se podrá observar a simple viste en el horario adecuado. Te decimos lo que tienes que saber.

¿Qué es la ‘Súperluna de Castor’ 2026?

La llamada Superluna de Cástor de 2026 es un fenómeno astronómico relacionado con la Luna llena, que ocurre cuando nuestro satélite natural se encuentra cerca de su punto más próximo a la Tierra. Esta coincidencia hace que pueda apreciarse ligeramente más grande y brillante de lo habitual, aunque la diferencia no siempre es fácil de distinguir a simple vista.

El término superluna no representa una fase lunar diferente, sino una coincidencia entre la Luna llena y su cercanía con nuestro planeta. Por ello, para entender este fenómeno también es importante conocer qué significa el perigeo, cómo se determina el nombre de cada Luna llena y cuál será la última del calendario de 2026.

¿Por qué se llama ‘Superluna del Castor’?

Esta denominación procede de antiguas tradiciones de Norteamérica que relacionaban las lunas llenas con los cambios de cada estación. En noviembre, los castores suelen preparar sus refugios y almacenar alimento antes de la llegada del invierno. También se relaciona el nombre con la antigua temporada de caza y colocación de trampas para estos animales, antes de que los cuerpos de agua se congelaran.

Es importante precisar que estos nombres son referencias culturales y estacionales, no denominaciones astronómicas oficiales. La NASA identifica el fenómeno de noviembre de 2026 como una superluna, sin establecer el nombre de Luna del Castor.

¿Cuándo y a qué hora se verá la Superluna del Castor en México?

De acuerdo con el calendario astronómico de la NASA, la Luna llena de noviembre ocurrirá el martes 24 de noviembre de 2026. La agencia señala que será la primera de una serie de tres superlunas consecutivas, por lo que también habrá fenómenos similares en diciembre y enero de 2027.

Para observarla, no será necesario contar con telescopios o instrumentos especializados. Bastará con buscar un lugar con poca contaminación lumínica y una vista despejada del horizonte. La NASA recomienda mirar hacia el este alrededor del atardecer para apreciar su salida.

Además, aunque la Luna puede parecer especialmente grande cuando se encuentra cerca del horizonte, este efecto también está relacionado con una ilusión óptica conocida como ilusión lunar, que hace que nuestro satélite parezca tener mayores dimensiones cuando se observa junto a edificios, árboles u otros elementos terrestres.

¿Cuándo será la última Luna llena de este 2026

Aunque la superluna del 24 de noviembre será uno de los acontecimientos astronómicos destacados del cierre de año, no será la última Luna llena de 2026.

El calendario de la NASA contempla otra superluna para el 23 de diciembre a las 19:28 horas en el centro de México. Esta será la última Luna llena del año y también formará parte de la serie de tres superlunas consecutivas que comenzará en noviembre.