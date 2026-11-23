GTA VI lanza su primera actualización este 23 de noviembre ¿Cuánto pesa y qué errores corrige? (Rockstar Games)

Con el lanzamiento de Grand Theft Auto VI el pasado 19 de noviembre, reunió a los seguidores más fieles de la saga, quienes ya recorren cada rincón de la ciudad de Leonida, completan todo tipo de misiones y descubren los distintos easter eggs que esconde el videojuego.

Sin embargo, pese a los comentarios positivos que ha recibido el esperado título, su estreno no estuvo exento de algunos inconvenientes.

Durante las primeras horas del juego, varios usuarios reportaron fallas relacionadas con el guardado de partidas y cierres inesperados.

Ante estos señalamientos, Rockstar Games liberó su primera actualización posterior al lanzamiento. El parche, distribuido a pocos días del estreno, busca corregir algunos de los errores detectados por los jugadores y mejorar su experiencia dentro del juego.

¿Hay una nueva actualización de GTA VI?

A partir de este lunes 23 de noviembre de 2026, Rockstar Games comenzó a distribuir una nueva actualización para GTA VI.

El parche contempla siete correcciones enfocadas en resolver algunos de los problemas reportados por los usuarios durante sus primeras partidas. Entre los principales arreglos se encuentran:

Se corrigieron varios errores que provocaban cierres inesperados del juego.

Se solucionó una falla que impedía que el clima cambiara durante periodos prolongados.

Se corrigieron los problemas relacionados con el autoguardado de las partidas.

Se resolvieron errores en las llamadas telefónicas que podían impedir el avance de la historia o el desbloqueo de determinadas misiones.

Se solucionó un problema que impedía perder el nivel de búsqueda policial.

Se corrigió una falla que impedía utilizar la barra de peso muerto en el gimnasio.

Se resolvió un error que impedía que los compañeros entregaran las bolsas destinadas a la venta con compradores de objetos robados.

¿Cuánto pesa la actualización de GTA VI en PlayStation y Xbox?

El tamaño de la primera actualización de GTA VI varía dependiendo de la consola en la que se descargue.

En PlayStation 5, el parche requiere una descarga de 603.8 MB, mientras que en Xbox Series X|S ocupa aproximadamente 1.6 GB.

¿Qué pasó con el error de guardado de partidas en GTA VI?

Uno de los problemas que más frustración generó entre los jugadores de GTA VI estuvo relacionado con el guardado de las partidas, particularmente con la función de autoguardado, encargada de registrar automáticamente los avances durante las sesiones de juego.

Esta falla podía provocar que los usuarios perdieran parte del progreso conseguido, debido a que el sistema no siempre registraba correctamente sus partidas.