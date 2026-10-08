Estimada Rebel: la plataforma que impulsa el liderazgo y crecimiento profesional de las mujeres

Estimada Rebel, de Ivonne López Vázquez, impulsa el liderazgo femenino Foto: Cortesía

Hablar de liderazgo femenino también implica preguntarse qué obstáculos encuentran las mujeres, qué tan visibles son sus logros y qué herramientas tienen para negociar mejores oportunidades.

Desde esa perspectiva nació Estimada Rebel, plataforma fundada por Ivonne López Vázquez, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en empresas como British Council, RIU Hotels & Resorts y GBM. Su trayectoria la llevó a observar una situación que se repite incluso entre mujeres preparadas: crecer profesionalmente no siempre depende del talento.

Durante la última década, López Vázquez identificó dificultades para hacer visible el trabajo, reconocer logros y dar el siguiente paso hacia posiciones de mayor responsabilidad. La pandemia hizo más evidentes estas necesidades y abrió la conversación sobre confianza, decisiones profesionales y mejores opciones de inversión.

Así surgió Estimada Rebel, una comunidad que busca acompañar a las mujeres en distintos momentos de su vida profesional mediante programas, contenido, herramientas y espacios de conversación.

¿Qué es Estimada Rebel y cómo busca impulsar el liderazgo femenino?

El concepto parte incluso de su nombre. “Estimada” recupera el saludo habitual de los correos corporativos, pero lo transforma en el inicio de una conversación. “Rebel”, en tanto, plantea cuestionar narrativas y prácticas que ya no funcionan para las mujeres y abrirse camino hacia nuevos espacios de liderazgo.

La plataforma trabaja temas como confianza, negociación, visibilidad, liderazgo y desarrollo profesional. La intención es que las mujeres reconozcan el valor de lo que saben hacer y puedan comunicarlo con mayor claridad.

De acuerdo con el material de Estimada Rebel, más de 2 mil mujeres en 23 países han fortalecido su confianza, desarrollado habilidades de liderazgo y acelerado su crecimiento profesional. La comunidad también busca ser una red de acompañamiento para mujeres hispanohablantes.

Uno de sus programas es Confident Rebel, una experiencia de 15 días enfocada en trabajar la confianza y aprender a buscar mejores puestos, oportunidades y salarios. El programa combina clases pregrabadas con sesiones en vivo en las que se pueden revisar dudas y casos concretos.

Estimada Rebel, de Ivonne López Vázquez, impulsa el liderazgo femenino Foto: Cortesía

Confianza y visibilidad: dos barreras para crecer

Para Ivonne López Vázquez, una parte del problema está en las estructuras laborales, pero otra también tiene que ver con la manera en que muchas mujeres valoran y comunican su propio trabajo.

Esperar a sentirse completamente preparada antes de levantar la mano, restarle importancia a los logros o evitar conversaciones sobre sueldo, crecimiento y negociación puede convertirse en un freno profesional. A esto se suman obstáculos estructurales como la brecha salarial, los sesgos, la menor representación femenina en puestos directivos y el acceso desigual a proyectos que ofrecen mayor visibilidad.

El tema no se limita a una percepción individual. El media kit de Estimada Rebel cita datos de Women Matter 2022, de McKinsey & Company, e información de INEGI de 2026 sobre participación laboral, representación en puestos de alta dirección y brecha salarial en México.

Por ello, la visibilidad profesional se vuelve tan importante como la preparación. Hacer bien un trabajo no siempre garantiza que quienes toman decisiones conozcan los resultados obtenidos o el valor que una colaboradora aporta a una organización.

El reto también está en las empresas

Cerrar las brechas de género, plantea López Vázquez, no puede recaer únicamente en las mujeres. Las empresas también necesitan revisar cómo contratan, evalúan y promueven a su talento.

Esto implica observar quién recibe los proyectos estratégicos, qué criterios se utilizan para determinar salarios y ascensos y si existen condiciones que permitan a las mujeres desarrollarse sin enfrentar obstáculos adicionales por razón de género.

La conversación también puede extenderse a los beneficios laborales y financieros. Entre las áreas de oportunidad aparecen alternativas que respondan a necesidades específicas de las mujeres, como apoyos relacionados con la preservación de la fertilidad.

El objetivo no es que las mujeres cambien quiénes son para liderar, sino que puedan ocupar posiciones de decisión sin renunciar a su identidad.

Un futuro con más mujeres tomando decisiones

La visión de Estimada Rebel apunta hacia un mercado laboral donde haya más mujeres en los espacios en los que se toman decisiones, pero también hacia un cambio cultural dentro de las organizaciones.

Para llegar ahí será necesario seguir desarrollando talento, fortalecer redes de apoyo y cuestionar estructuras que todavía limitan el crecimiento profesional. También será indispensable que hombres, líderes y empresas participen activamente en ese proceso.

Más que una cuestión de “atreverse” individualmente, el liderazgo femenino plantea un desafío compartido: que la preparación, la experiencia y los resultados tengan un peso real en las oportunidades profesionales.

En ese camino, Estimada Rebel busca que más mujeres no solo reconozcan lo que valen, sino que tengan las herramientas y la confianza para decirlo, negociarlo y ocupar los espacios que corresponden a su experiencia.