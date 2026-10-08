La gastronomía mexicana se une para financiar 5 mil estudios de cáncer de mama

Sabores que Cambian Historias En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores malignos entre las mujeres. (Especial)

La industria gastronómica, empresas y organizaciones de la sociedad civil unen fuerzas con “Sabores que Cambian Historias”, iniciativa que busca financiar 5 mil estudios gratuitos para la detección oportuna del cáncer de mama en México.

¿Cuándo iniciará la campaña contra el cáncer de mama por parte de la gastronomía mexicana?

La campaña arrancó este 5 de octubre y se llevará a cabo hasta el 15 de noviembre, con el objetivo de sumar a más de 150 restaurantes, centros de consumo, marcas y chefs de todo el país. La primera etapa cuenta con establecimientos participantes en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana, así como Cuernavaca.

Los restaurantes inscritos ofrecen platillos o bebidas especiales de color rosa y destinan 50% de su precio de venta a financiar pruebas de tamizaje como una estrategia efectiva para prevención y detección oportuna.

Entre los aliados de la iniciativa se encuentran Sí a la Salud, CANIRAC, Mujeres In-Taninos, Pesca con Futuro, Fundación COI, San Marcos, Casa del Agua, Blossom & Co. y Wine Advisor.

Entre los establecimientos que se han sumado a la iniciativa se encuentran Trattoria Grata, Ivoire, TESTAL Cocina Mexicana, Umbral, Migrante, Balcón del Zócalo, Fónico, Gran Cantina Filomeno y Eloise, entre otros.

¿Cuál es la primera causa de muerte en las mujeres en México?

En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores malignos entre las mujeres y, de acuerdo con cifras del INEGI correspondientes a 2024, presenta una tasa de mortalidad de 18.7 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más.

Durante la presentación, Karime Martini, fotógrafa y comunicadora con más de 17 años de experiencia en vino, gastronomía, viajes y creación de contenidos y vocera de la iniciativa, señaló que las barreras para acceder a una detección oportuna van más allá del aspecto económico.

“El factor económico influye, pero el miedo y la desinformación contribuyen a que las mujeres no se hagan estudios. Hay que salir a hacerse el examen y sumarse a difundir la cultura de la prevención”, señaló.

Como parte de la campaña, Sí a la Salud desplegará unidades móviles y centros de atención gratuita para realizar pruebas de tamizaje y brindar seguimiento médico a las pacientes.

La organización también busca mantener convenios que permitan acceder a servicios a precios accesibles de manera permanente y no únicamente durante octubre.

Los estudios realizados durante estas brigadas se llevarán a cabo con iBreastExam, un dispositivo médico portátil, no invasivo e indoloro de última generación, capaz de detectar masas sólidas, tumores o quistes a partir de los 2 milímetros de tamaño. Mediante sensores de alta precisión, el dispositivo genera un mapa detallado del tejido mamario que permite identificar de manera oportuna posibles áreas de preocupación.

Luis Sagarzazu, LATAM Regional Manager de iBreastExam, explicó que aproximadamente una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida, por lo que esta tecnología busca facilitar el acceso a exámenes preventivos y reducir las barreras que pueden derivar en diagnósticos tardíos.

Por su lado, el Dr. Rafael Zárate, médico de Sí a la Salud y sobreviviente de cáncer, compartió además su experiencia para destacar la importancia de la detección oportuna.

“El cáncer no discrimina clases sociales ni profesiones; nos puede pasar a cualquiera. A veces nos importa más la familia que nosotros mismos, pero cuando alguien enferma, sufren más los seres queridos. Si no lo hacen por ustedes, háganlo por su familia, por sus hijos. La prevención es vida”, expresó.

Para amplificar el alcance del mensaje y consolidar una cultura de prevención que llegue a miles de personas, la iniciativa suma la visión y el compromiso de destacadas personalidades como Deby Beard, Delia González, Paulina Madrazo, Paz Austin, Mariana Braun y Dulce Villaeñor, entre otras, fungiendo como voceros clave que sumarán sus voces y plataformas para difundir el mensaje, concientizar sobre el diagnóstico oportuno y demostrar cómo la gastronomía puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación e impacto social.