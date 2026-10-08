¿Qué es Activarte? La campaña que promueve el arte por un mejor futuro para México

Activarte Cada nueva cancha será diferente porque cada comunidad tiene su propia historia. (Especial)

En México se busca el sueño de un país mejor y una comunidad con mayor bienestar es más feliz con diversas acciones. Después de 20 años se lanza ACTIVARTE, una campaña que promueve el arte.

¿Qué es la campaña Activarte?

Con ese propósito nace ACTIVARTE por Little Caesars, un programa social en alianza con Fundación Placemaking y The Place Institute, que busca contribuir al bienestar de las comunidades mexicanas, transformando canchas deportivas de uso público en espacios llenos de arte, movimiento, vida y unión.

“México nos ha dado muchísimo durante estos años y ACTIVARTE nace como una forma de regresar un poco de ese cariño. Queremos ir más allá de nuestros restaurantes y contribuir a crear espacios donde las personas puedan hacer deporte, convivir y compartir. Cada cancha representa una oportunidad para fortalecer una comunidad y, juntos, dibujar un mejor futuro para México”, comentó Jazmín Jasso, Directora de Marketing de Little Caesars México.

El primer capítulo de ACTIVARTE se vivió en el Deportivo 20 de Noviembre “La Rosita”, en Azcapotzalco, donde una multicancha fue completamente renovada por Fundación Placemaking y The Place Institute.

¿Cómo y dónde se refleja la campaña Acitvarte?

Todo empezó con un Taller de Diseño Participativo, donde vecinos y usuarios de la cancha compartieron ideas, recuerdos y lo que querían ver reflejado en este espacio.

La artista local Marian Aranda llevó esas historias al diseño de la cancha, creando una obra que celebra la identidad y energía de Azcapotzalco e invita al movimiento y a la convivencia. El resultado es una cancha que lleva un pedacito de Azcapotzalco en cada rincón.

El lanzamiento del programa social se convirtió en una verdadera celebración. Más de 250 personas disfrutaron de música, arte, deporte y pizza.

Manuel Negrete, leyenda del fútbol mexicano, realizó la patada inaugural junto a niñas y niños de la comunidad y Nancy Merlene Núñez Reséndiz, Alcaldesa de Azcapotzalco, habló sobre la importancia de la colaboración: “Recuperar espacios como el Deportivo ‘La Rosita’ es fundamental para fortalecer nuestras comunidades.

Al crear lugares seguros y dignos para el juego y la convivencia, abrimos nuevas oportunidades para el bienestar y el desarrollo de las niñas y los niños de Azcapotzalco”.

“El verdadero impacto comienza cuando las personas activan y transforman el lugar público haciéndolo suyo. Buscamos que este modelo de activación cree lugares vivos, seguros y de calidad para la comunidad”, dijo Luciana Renner, Directora Ejecutiva de la Fundación Placemaking.

ACTIVARTE continuará creciendo y llegando a nuevas comunidades de México, transformando espacios a través de aquello que tiene el poder de unirnos: el deporte, el arte, las familias y los buenos momentos compartidos.

Cada nueva cancha será diferente porque cada comunidad tiene su propia historia. Pero todas serán parte de un mismo programa social: recuperar espacios, activar comunidades y dibujar juntos un mejor futuro para México.