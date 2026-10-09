Luna nueva de octubre 2026: fecha, hora, significado, mitos y realidades

Luna nueva del fin de semana. El fenómeno ocurrirá durante el sábado 10 de octubre. (PxHere)

Este sábado 10 de octubre se podrá observar el fenómeno astronómico denominado como Luna Nueva, en el que la cara iluminada de la Luna quedará oculta vista desde la Tierra, por lo que resulta invisible a simple vista durante la anochecer, haciendo que, en la ausencia de la luz del satélite, se produzcan noches más oscuras.

Aunque este fenómeno ocurre aproximadamente cada 29.5 días, también está relacionado con distintas creencias culturales y espirituales que lo consideran un símbolo de renovación, nuevos comienzos y transformación personal.

¿Cuándo y a qué hora será la Luna Nueva?

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

Sábado 10 de octubre de 2026 Hora: 09:50 a. m. (CDMX)

Esta fase lunar no podrá observarse directamente a simple vista, debido a que la cara iluminada de la Luna estará orientada en dirección contraria a nuestro planeta.

Durante la noche del sábado 10 de octubre, el cielo presentará una menor iluminación natural debido a la ausencia de luz lunar, lo que favorecerá la observación de estrellas, constelaciones y otros cuerpos celestes.

Significado de la Luna Nueva: ¿por qué se da este fenómeno?

La Luna nueva sucede cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol, por lo que el Sol ilumina la cara de la Luna que da hacia el espacio, dejando en total oscuridad aquella que ve hacia la Tierra. Además, este fenómeno ocurre aproximadamente cada 29.5 días, equivalente a un ciclo lunar.

Otro detalle interesante sobre este fenómeno, es que en caso de alinearse de manera perfecta los tres cuerpos, el Sol, la Luna y la Tierra, se produce un eclipse solar.

De igual forma, este fenómeno ocasiona las llamadas mareas vivas, con niveles más altos y más bajos de lo normal, en consecuencia de la combinación de las fuerzas gravitacionales.

Mitos y realidades del fenómeno de Luna Nueva

Mitos

La Luna nueva atrae energías positivas y garantiza nuevos comienzos. Aunque distintas tradiciones consideran esta fase como un momento de renovación espiritual, no existe evidencia científica de que influya directamente en la suerte o en el éxito de las personas.

Aunque distintas tradiciones consideran esta fase como un momento de renovación espiritual, no existe evidencia científica de que influya directamente en la suerte o en el éxito de las personas. La Luna nueva provoca cambios importantes en el comportamiento humano. Hasta el momento, las investigaciones científicas no han demostrado una relación causal consistente entre esta fase lunar y alteraciones generalizadas en las emociones, la personalidad o la conducta.

Hasta el momento, las investigaciones científicas no han demostrado una relación causal consistente entre esta fase lunar y alteraciones generalizadas en las emociones, la personalidad o la conducta. Todas las lunas nuevas producen eclipses solares. Aunque los eclipses solares únicamente pueden ocurrir durante esta fase, no se presentan cada mes porque la órbita lunar tiene una inclinación aproximada de cinco grados respecto al plano orbital terrestre.

Aunque los eclipses solares únicamente pueden ocurrir durante esta fase, no se presentan cada mes porque la órbita lunar tiene una inclinación aproximada de cinco grados respecto al plano orbital terrestre. Cortarse el cabello durante la Luna nueva modifica su crecimiento. No existen pruebas científicas sólidas que demuestren que las fases lunares influyan en la velocidad de crecimiento, el grosor o la resistencia del cabello.

No existen pruebas científicas sólidas que demuestren que las fases lunares influyan en la velocidad de crecimiento, el grosor o la resistencia del cabello. No se puede sembrar ni hacer nada en el campo: Aunque la sabiduría popular asocia la luna nueva con un periodo de reposo de la savia en la parte aérea de las plantas, la ciencia agronómica moderna demuestra que el crecimiento de los cultivos depende del clima, el suelo, el agua y los nutrientes, no de las fases lunares.

Realidades