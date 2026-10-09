Números ganadores del Chispazo Clásico 12302: resultados del sorteo del 9 de octubre (Mario Jasso)

Durante la noche de este viernes 9 de octubre se dieron a conocer los resultados del Chispazo Clásico 12302 por parte de la Lotería Nacional de México.

Conoce los números ganadores y el premio acumulado del sorteo.

¿Cuáles son los número ganados del Chispazo Clásico?

La combinación ganadora correspondiente al Chispazo Clásico 12302 de este viernes 9 de octubre es la siguiente:

03 06 09 10 24

Premio acumulado del Chispazo Clásico 12302

El premio acumulado para el sorteo 12302, tiene un total de 53,269 jugadores con un premio a repartir de $1,385,632.32 pesos.

El primer lugar con 5 números acertados tiene un premio individual de $77,978.12 pesos y un total de 4 ganadores.

con 5 números acertados tiene un premio individual de $77,978.12 pesos y un total de 4 ganadores. El segundo lugar con 4 números acertados tiene un premio individual de $724.52 pesos y un total de 406 ganadores.

con 4 números acertados tiene un premio individual de $724.52 pesos y un total de 406 ganadores. El tercer lugar con 3 números acertados tiene un premio individual de $44.56 pesos y un total de 7,262 ganadores.

con 3 números acertados tiene un premio individual de $44.56 pesos y un total de 7,262 ganadores. El cuarto lugar con 2 números acertados tiene un premio individual de $10 pesos y un total de 45,597 ganadores.

Las personas ganadoras tienen 60 días hábiles para reclamar el premio.

¿Qué es el Chispazo Clásico y cuándo se juega?

Este es un sorteo de la familia de los Sorteos Electrónicos nocturno por parte de la Lotería Nacional de México y se realiza todos los días a las 21:15 horas. No hay una cantidad mínima para el premio ya que esta depende de la acumulación que se realiza previo al sorteo.

¿Cómo participar en el Chispazo Clásico?

Para jugar el Chispazo Clásico debes acudir a un puesto oficial de la Lotería Nacional o mediante su página web.

Debes elegir 5 números del 1 al 28, también puedes dejar la combinación al azar al vendedor o seleccionarlo en la plataforma.

La combinación sencilla tiene un costo de $10 pesos; pero también puedes participar con combinaciones múltiples con 6 número, que equivalen a 6 combinaciones por $60 pesos o; de 7 números, que equivalen a 21 combinaciones y tiene un precio de $210 pesos.