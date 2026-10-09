Resultados Progol media semana 816: quiniela ganadora (Saúl López)

La Lotería Nacional de México ofrece un juego de pronóstico deportivo de futbol, donde la persona participante intenta adivinar el marcador de 9 partidos nacionales e internacionales que se juegan entre el marte y jueves o viernes de cada semana.

Conoce los resultados correspondiente a Progol media semana 816 y el premio acumulado.

Resultados del Progol Media Semana

Los resultados correspondientes a la media semana 816 son los siguientes:

México vs. Chile/0-2/V Estados Unidos vs. Canadá/1-0/L Oaxaca vs. Correcaminos/2-1/L Chicago vs. Vancouver/3-1/L Internacional de Porto Alegre vs. Corinthians/2-1/L Botafogo vs. Vasco da Gama/2-1/V Málaga v. Vasco de Gama/1-1/E León vs. Lyon/2-1/L Braga vs. Sporting de Lisboa/1-3/V

¿Cuál es la combinación ganadora?

Hasta el momento la combinación ganadora sería la siguiente:

V L L L L V E L V

Cada letra tiene un significado diferente.

L : gana el equipo local.

: gana el equipo local. E : empate.

: empate. V: gana el equipo visitante.

Esta semana hubieron 14 quinielas ganadoras con 9 aciertos cada una, el premio para el Progol media semana 816 fue de $151,131.96 pesos.

¿Cómo jugar Progol media semana?

Para poder jugar en Progol meda semana puedes acudir a un punto de venta de la Lotería Nacional o de forma digital a su página oficial. Ellos te entregarán una quiniela que contiene la lista de partidos de futbol, cada quiniela sencilla tiene un valor de $15 pesos.

Posteriormente deberás hacer el pronóstico de cada partido entre las 3 opciones: L (gana el local), E (empate) y V (gana el visitante). También puedes elegir la opción de Azar donde el sistema de la Lotería Nacional arroga los resultados.

Con eso ya estarás participando en el concurso; una vez terminado podrás verificar los resultados en su página oficial y checar si eres acreedora o acreedor a un permio según las reglas.

¿Cómo se obtiene un premio?

El premio depende de la cantidad de la cantidad de aciertos, las reglas vigentes y la bolsa de premios de cada concurso.

En caso de que no haya una quiniela con 9 aciertos, esta bajará a 8 y así sucesivamente hasta encontrar la ganadora; el premio se reparte entre las quinielas ganadoras y lo recaudado por estas.