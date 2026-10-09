Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4276: resultados del sorteo del viernes 9 de octubre

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 9 de octubre (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4276 mantuvo al pendiente de los resultados y números ganadores a miles de jugadores este viernes 9 de octubre de 2026, impulsado por una bolsa acumulada millonaria.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4276

La Lotería Nacional llevó la transmisión en vivo del sorteo Melate a su canal institucional de YouTube.

Concluido el evento, la grabación íntegra quedó disponible para consulta pública, lo que facilita verificar con calma los números ganadores de Melate, Revancha y Revanchita y despejar cualquier duda posterior al sorteo. A continuación, te presentamos los números ganadores:

Números ganadores Melate Resultados 9 de octubre

¿A qué hora es el sorteo Melate 4276?

El sorteo Melate 4168 se realizó a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4276?

La bolsa acumulada del Melate 4276 llegó a 371 millones de pesos. La falta de un ganador absoluto en emisiones anteriores permitió que el monto creciera.

¿Cómo se juega Melate?

Para participar, cada jugador selecciona entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional que define premios secundarios. Con un solo boleto se participa de manera automática en Melate, Revancha y Revanchita.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4276?

Los resultados oficiales del Melate 4276 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados.

La plataforma digital incorpora un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto y confirmar de inmediato si resultó ganadora, una herramienta clave en sorteos con alta expectativa.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo base para jugar Melate es de 15 pesos. La modalidad Revancha añade 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más. Al elegir las tres opciones, la apuesta total asciende a 30 pesos.