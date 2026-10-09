Paseo de Alebrijes Iluminados 2026 CDMX: horario y ruta

Desfile de Alebrijes 2026. Este desfile llevado a cabo en el Centro Histórico será organizado por parte del Museo de Arte Popular (MAP) este 10 y 11 de octubre en la CDMX. (@map_mexico/X)

La Ciudad de México se prepara para recibir el Paseo de Alebrijes Iluminados 2026, un evento cultural que llenará de luces, colores y figuras fantásticas las calles del Centro Histórico durante el sábado 10 y domingo 11 de octubre. Organizada por el Museo de Arte Popular (MAP).

¿Cuándo y a qué hora será el Paseo de Alebrijes Iluminados 2026?

El recorrido se realizará durante dos noches consecutivas, el sábado 10 y domingo 11 de octubre, con un horario de 19:00 a 21:00 horas. Durante ambas jornadas, las figuras iluminadas partirán de las instalaciones del Museo de Arte Popular para trasladarse hacia la Alameda Central, donde permanecerán en movimiento por sus corredores internos. El acceso será completamente gratuito y no será necesario adquirir boletos.

10 y 11 de octubre de 2026

19:00 a 21:00 horas

Entrada gratuita

¿Cuál será la ruta del Paseo de Alebrijes Iluminados 2026 en CDMX?

El recorrido comenzará en el Museo de Arte Popular, ubicado en Revillagigedo número 11, esquina con Independencia, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, los alebrijes avanzarán hacia la Alameda Central, donde recorrerán los andadores internos del parque hasta las 21:00 horas.

¿Cómo llegar al Paseo de Alebrijes Iluminados en transporte público?

Los asistentes podrán utilizar el Sistema de Transporte Colectivo Metro para llegar al Centro Histórico. Las estaciones más cercanas al punto de partida y a la Alameda Central son: