¿Tomas menos agua cuando hace frío? 4 mitos sobre la hidratación que debes conocer

Cuando comienza a hacer frío, tomar agua suele ser lo último que se te antoja. Entre el frío, las bebidas calientes y las largas jornadas de trabajo, es fácil pasar varias horas sin beber un solo vaso. Sin embargo, la hidratación en invierno sigue siendo importante, aunque el cuerpo no envíe las mismas señales de sed que durante los meses calurosos.

La sensación de tener menos sed puede llevarnos a modificar nuestros hábitos sin darnos cuenta. El problema es que el organismo continúa utilizando y perdiendo líquidos a través de procesos cotidianos, como la respiración, la actividad física y la producción de orina.

Por eso, conocer los mitos más comunes sobre el consumo de agua durante la temporada de frío puede ayudarnos a mantener una rutina saludable sin complicaciones.

1. Si no tengo sed, ¿significa que no necesito agua?

Mito: la sed es la única señal de que el cuerpo necesita hidratarse.

Realidad: durante el frío, la sensación de sed puede disminuir, aunque el organismo siga necesitando líquidos. Esto significa que esperar a tener la boca seca o sentir ganas de beber agua no siempre es la mejor estrategia para mantener una ingesta adecuada.

La recomendación es distribuir el consumo de agua a lo largo del día, incluso cuando las temperaturas sean bajas. Tener una botella cerca, beber un vaso al comenzar la mañana y acompañar las comidas con agua son algunas medidas sencillas para evitar pasar demasiado tiempo sin hidratarse.

La clave está en prestar atención a las necesidades del cuerpo y mantener hábitos constantes, en lugar de beber únicamente cuando aparece la sed.

2. ¿En invierno perdemos menos agua que en verano?

Mito: como hace frío y sudamos menos, el cuerpo pierde menos líquidos.

Realidad: las pérdidas de agua continúan durante los meses fríos, aunque algunas sean menos evidentes. Al respirar, por ejemplo, eliminamos vapor de agua. Además, la actividad física puede provocar sudoración, incluso cuando no sentimos el calor característico del verano.

El frío también puede aumentar la producción de orina en determinadas circunstancias, por lo que es posible perder líquidos sin identificarlo fácilmente.

En otras palabras, no ver grandes cantidades de sudor ni sentir sed constantemente significa que debamos olvidarnos del agua. La hidratación sigue formando parte de las necesidades cotidianas del organismo.

3. ¿Hacer ejercicio con frío requiere menos hidratación?

Mito: si no sudo demasiado durante el entrenamiento, puedo prescindir del agua.

Realidad: la actividad física requiere atención a la hidratación durante todo el año. Aunque las bajas temperaturas pueden hacer que la sudoración sea menos perceptible, el cuerpo continúa perdiendo líquidos mientras se ejercita.

Además, las capas de ropa que utilizamos para protegernos del frío pueden ocultar el sudor y dificultar que notemos cuánto hemos transpirado.

Para evitar descuidar este hábito, conviene beber agua antes de entrenar, tomar pequeños sorbos durante la actividad y reponer líquidos al terminar, de acuerdo con la duración y la intensidad del ejercicio.

Esto también aplica para actividades al aire libre, como correr, caminar o andar en bicicleta. La hidratación no depende únicamente del clima, sino también del esfuerzo físico y de las necesidades individuales.

4. ¿El café y el té sustituyen al agua natural?

Mito: las bebidas calientes son suficientes para mantener una buena hidratación durante el invierno.

Realidad: el café y el té también aportan líquidos, por lo que pueden contribuir a la hidratación diaria. Aunque la cafeína tiene un efecto diurético, su presencia en cantidades habituales no significa que estas bebidas dejen de aportar agua al organismo.

Sin embargo, eso no quiere decir que debamos sustituir por completo el agua natural con café, té u otras bebidas. El agua simple continúa siendo una alternativa práctica para hidratarse de manera habitual, sin añadir azúcar ni otros ingredientes.

Las bebidas calientes pueden seguir formando parte de la rutina invernal, pero conviene acompañarlas de un consumo regular de agua natural.

¿Cuánta agua debes tomar al día cuando hace frío?

No existe una cantidad idéntica para todas las personas. Las necesidades de líquidos varían según factores como la edad, el peso, la actividad física, la alimentación, el estado de salud y las condiciones ambientales.

Como referencia general, los dos litros de agua al día suelen mencionarse como una orientación práctica, pero no constituyen una regla universal. Las necesidades individuales pueden ser mayores o menores y también deben considerarse los líquidos que obtenemos de los alimentos y otras bebidas.

Para mantener una hidratación adecuada durante el invierno, marcas como Bonafont recomiendan incorporar algunos hábitos sencillos:

Lleva contigo una botella de agua y procura beber regularmente durante el día.

Toma agua al despertar y acompaña tus comidas con ella.

No esperes a sentir mucha sed para beber líquidos.

Ajusta tu consumo si realizas ejercicio o pasas tiempo en ambientes secos.

Presta atención a las señales de tu cuerpo y considera las indicaciones médicas si tienes alguna condición que requiera controlar la ingesta de líquidos.

En caso de tener una enfermedad o seguir un tratamiento que implique restricciones específicas, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud sobre la cantidad de líquidos adecuada.

Al final, mantenerse hidratada en invierno no requiere grandes cambios, sino evitar que el frío desplace un hábito esencial. Beber agua con regularidad ayuda a cubrir las necesidades del organismo durante todo el año, incluso en esos días en los que una bebida caliente parece mucho más tentadora que un vaso de agua natural.