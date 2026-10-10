Barbie Día de Muertos 2026: cómo es y cuánto cuesta la nueva muñeca Calavera Catrina de Mattel

Barbie Día de Muertos 2026: cómo es y cuánto cuesta la nueva muñeca Catrina de Mattel

El Día de Muertos también tiene su lado coleccionable, y Barbie lo demuestra cada año con una edición que lleva una de las figuras más representativas de México al terreno de la alta costura. Se trata de la Barbie Signature Día de Muertos 2026 Calavera Catrina, una muñeca de colección que combina elementos tradicionales, detalles florales y un atuendo de inspiración muy teatral.

Presentada por Mattel este 9 de octubre de 2026, esta pieza forma parte de una colección que, desde 2019, busca rendir homenaje a las costumbres, los símbolos y las expresiones artísticas que distinguen a esta celebración mexicana.

Así es Barbie Calavera Catrina 2026: un diseño inspirado en el arte mexicano

La protagonista de esta edición no podía ser otra que La Catrina, una figura que es referente visual del Día de Muertos y cuya imagen está estrechamente vinculada con el trabajo del ilustrador mexicano José Guadalupe Posada.

Para esta versión, Barbie apuesta por una estética elegante y dramática. La muñeca luce un vestido negro de gran volumen, con una silueta clásica que recuerda a los diseños de alta costura. Los motivos de calaveras, las aplicaciones florales y los detalles inspirados en el papel picado aportan identidad mexicana a la prenda.

El conjunto se completa con un sombrero de grandes dimensiones, adornado con encajes y elementos florales, además de un abanico ilustrado que refuerza su apariencia sofisticada.

El maquillaje facial retoma los rasgos característicos de las calaveras tradicionales, mientras que los detalles de esqueleto en brazos y torso contribuyen a construir una imagen que combina elegancia con referencias a la muerte.

Más que apostar por una representación colorida y festiva, Barbie Día de Muertos 2026 explora una estética oscura, ornamental y refinada, en la que cada elemento del vestuario ayuda a contar una historia.

¿Qué representa La Catrina en la nueva Barbie de Mattel?

La elección de La Catrina va más allá de su apariencia. Este personaje forma parte del imaginario cultural mexicano y se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de las celebraciones del Día de Muertos.

Su origen gráfico se encuentra en la obra de José Guadalupe Posada, quien creó una calavera que posteriormente adquirió una enorme relevancia cultural. Con el paso del tiempo, la figura se consolidó como una representación que permite reflexionar sobre la muerte, las diferencias sociales y la manera en que las personas construyen su relación con la mortalidad.

En México, esta imagen también se ha integrado a las expresiones artísticas, los altares, las ilustraciones y los maquillajes característicos de la temporada.

Con esta edición, Mattel retoma esa herencia visual y la traslada al diseño de una muñeca de colección. La propuesta combina referencias tradicionales con una interpretación contemporánea, en la que la moda funciona como vehículo para acercar estos símbolos a nuevas generaciones.

La colección Barbie Día de Muertos comenzó en 2019 y, desde entonces, ha presentado distintas muñecas inspiradas en elementos de esta tradición. La versión Calavera Catrina 2026 continúa esa línea con una figura que pone el acento en la elegancia y los detalles del vestuario.

¿Cuánto cuesta Barbie Día de Muertos 2026 y dónde comprarla en México?

Si estás pensando en sumar esta pieza a tu colección o buscas un regalo relacionado con las tradiciones mexicanas, tienes que saber esto.

La Barbie Signature Día de Muertos 2026 Calavera Catrina tiene un precio de $2,999 pesos mexicanos. Su venta comenzó el 8 de octubre en El Palacio de Hierro de manera exclusiva durante la primera etapa del lanzamiento.

La marca también contempla su llegada posterior a tiendas seleccionadas, por lo que la disponibilidad podría variar según el establecimiento.