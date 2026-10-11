¿Cómo debo cuidar mis plantas del frío? 10 consejos para mantenerlas sanas durante otoño e invierno

Con la llegada de los días fríos, no solo toca sacar las chamarras del clóset, también es momento de revisar cómo están nuestras plantas, especialmente aquellas que tienes en balcones, terrazas o patios y quedan expuestas a los cambios de temperatura.

Aunque algunas especies toleran bien el clima fresco, otras pueden resentir incluso un descenso moderado en el termómetro. La buena noticia es que proteger las plantas del frío no requiere gastar una fortuna; basta con prestar atención a sus necesidades y ajustar algunos cuidados.

¿Cómo saber si el frío está dañando tus plantas?

Antes de cambiar la ubicación de tus macetas o modificar la rutina de riego, conviene observar las señales que indican que algo no anda bien.

Las hojas amarillas, las manchas oscuras, las puntas quemadas y los tallos blandos pueden ser indicios de estrés. Sin embargo, estos síntomas también aparecen por otras causas, así que es importante revisar las condiciones generales de la planta.

Otro aspecto que debes vigilar es el crecimiento. Durante los meses fríos, algunas especies reducen naturalmente su actividad y producen menos hojas. Esto no necesariamente significa que estén enfermas.

La tierra también puede darte pistas. Si permanece húmeda durante varios días, es posible que estés regando más de lo que la planta necesita. Con temperaturas bajas, el sustrato suele tardar más en secarse y el exceso de agua puede favorecer la pudrición de las raíces.

10 consejos para proteger tus plantas del frío

1. Lleva las especies más delicadas al interior

Si tienes plantas tropicales o poco resistentes a las bajas temperaturas, considera trasladarlas temporalmente al interior de tu casa. Busca un espacio iluminado, lejos de las corrientes de aire y de los cambios bruscos de temperatura.

2. Cubre las macetas durante las noches frías

Una cubierta de tela adecuada puede ayudar a reducir la exposición al frío. Colócala antes de que bajen las temperaturas y retírala durante el día para permitir que las plantas reciban luz y ventilación.

Ajusta la frecuencia del riego

No sigas un calendario de riego sin revisar primero la tierra. Introduce un dedo en el sustrato y comprueba si todavía conserva humedad antes de agregar más agua.

4. Evita que las macetas toquen directamente el suelo frío

Elevarlas con soportes o bases puede ayudar a reducir el contacto con superficies muy frías. Esta medida resulta especialmente útil para las plantas que permanecen en patios y terrazas.

5. Busca un lugar con suficiente luz natural

Durante el otoño y el invierno, algunas plantas reciben menos horas de luz. Colócalas en un sitio donde puedan aprovechar la iluminación disponible, de acuerdo con las necesidades particulares de cada especie.

6. Agrupa tus plantas con cuidado

Juntar varias macetas puede ayudar a reducir su exposición directa al viento y generar un pequeño microclima. Eso sí, evita amontonarlas demasiado: necesitan espacio para que circule el aire y para que la humedad no se acumule.

7. Protege las raíces con una capa de material orgánico

En plantas de jardín, colocar una capa de hojas secas o mantillo sobre la tierra puede ayudar a conservar la temperatura y la humedad del suelo. Procura no cubrir directamente los tallos para evitar problemas relacionados con la humedad excesiva.

8. No podes por rutina

El frío no es el mejor momento para realizar podas innecesarias en muchas especies. Antes de cortar hojas o ramas, identifica si realmente están dañadas y revisa cuál es la temporada adecuada para podar esa planta en particular.

9. Mantente alerta ante las plagas

Revisa el reverso de las hojas, los tallos y la superficie de la tierra. Si detectas insectos, manchas o cambios inusuales, identifica el problema antes de aplicar algún tratamiento.

10. No coloques las macetas junto a calefactores

Acercar una planta a una fuente de calor artificial puede parecer una solución para combatir el frío, pero el aire caliente directo puede resecar sus hojas. Es mejor elegir un espacio con temperatura estable y buena iluminación.

¿Qué debes evitar al cuidar tus plantas durante el invierno?

Uno de los errores más comunes es intentar compensar las bajas temperaturas con más agua o calor. En realidad, regar demasiado, dejar las plantas expuestas a corrientes frías y colocarlas junto a calefactores puede empeorar su estado.

Tampoco conviene cambiar todas las plantas de maceta por precaución. El trasplante representa un periodo de adaptación y, si no es necesario, puede esperar hasta una temporada más favorable para la especie.