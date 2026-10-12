Exatlón México 2026: ¿Quién gana La Villa 360 hoy 12 de octubre?

Este lunes arranca la semana 8 de Exatlón México con el duelo entre el equipo Azul y el equipo Rojo por La Villa 360 tras la salida de dos competidoras de ambos equipos.

Aquí te presentamos los contextos con los que llegas ambos equipos a este duelo por la ventaja de La Villa 360 este lunes 12 de octubre en Exatlón México 2026.

¿Quién ganará La Villa 360?

Después de una semana llena de victorias, el equipo Rojo se posicionan como los favoritos para llevarse las comodidades que ofrece La Villa 360, este lunes 12 de octubre.

Los últimos ganadores de La Villa 360 fueron los Rojo, por lo llegan con un mejor descanso y alimentación al duelo teniendo una ventaja importante ante el equipo celeste.

No obstante, tras la baja repentina en la competición de Ella Bucio, el equipo Azul podría aprovechar esta oportunidad para sacar ventaja en el enfrentamiento y poder ganar el premio.

La última vez que los Azules ganaron La Villa 360 fue en la competición del 28 de septiembre, la cual entregaron el 1 de octubre, lo que significa que el equipo lleva 12 días sin pisar el lugar.

La predicción de ganadores de la ventaja de hoy está basada en los contextos que ha tenido cada equipo en anteriores semanas, por lo que no hay ningún resultado confirmado.

Eliminada domingo 11 de octubre

Tras una semana llena floja para el equipo Azul, tuvieron que enfrentar el duelo de eliminación que dejó fuera de la competición a la atleta de 23 años, Natalia Rojas; también enfrentan la baja en la competición de Ella Bucio del equipo Rojo debido a una lesión.

De las 7 personas eliminadas en duelos de eliminación 5 han sido de los Azules y solo 1 de los Rojos.

Horario y dónde ver Exatlón hoy 12 de octubre

El horario para ver el duelo por La Villa 360 hoy 12 de octubre es a las 18:30 horas, estará disponible a través de la plataforma de Disney+, además de la página web de tv Azteca y en el canal de televisión abierta de Azteca Uno.

Igualmente, algunos programas anteriores se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Exatlón México.