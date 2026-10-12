¿Ya localizaron a Isabella? Reporte actualizado de la niña de 4 años desaparecida en Hidalgo

Boletín de búsqueda de Isabella Reyes Escalona. Se reportó que ya fue localizada la menor de 4 años y se encuentra con su familia.

Después de más de dos meses de incertidumbre, Isabella Reyes Escalona, la niña de cuatro años reportada como desaparecida en Tizayuca, Hidalgo, fue localizada con vida este lunes 12 de octubre de 2026. La noticia fue difundida por la organización Sonrisas Perdidas Hidalgo, que actualizó la ficha de búsqueda de la menor para informar que ya había sido encontrada.

La desaparición de Isabella había generado preocupación entre familiares y usuarios de redes sociales, quienes compartieron su fotografía para facilitar su localización. Aunque sus familiares aseguran que la pequeña se encuentra a salvo, las autoridades todavía no han proporcionado información oficial detallada sobre las circunstancias en las que fue encontrada.

¿Ya encontraron a Isabella Reyes Escalona, niña desaparecida en Hidalgo?

Este lunes 12 de octubre, la organización Sonrisas Perdidas Hidalgo confirmó la localización de Isabella Reyes Escalona mediante una actualización de la ficha que había circulado en redes sociales desde su desaparición.

La organización colocó sobre el documento la leyenda “PERSONA LOCALIZADA”, además de agradecer la colaboración de quienes difundieron la información durante los meses de búsqueda. Por otra parte, familiares de la menor, como su tía, Vanessa Reyes, confirmaron que la menor se encuentra sana y salva con su padre.

Comunicado por parte de la tía de Isabella Reyes. Luego de difundirse el boletín de búsqueda de la menor, ya se dio a conocer por medio de redes sociales que fue localizada. (Facebook)

¿Qué le pasó a Isabella, la niña de 4 años desaparecida en Tizayuca?

De acuerdo con la ficha difundida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, Isabella Reyes Escalona fue vista por última vez el 27 de julio de 2026, en la calle 16 de Enero, ubicada en la comunidad de Huitzila, perteneciente al municipio de Tizayuca, Hidalgo.

El documento clasificaba el caso como una presunta sustracción parental, término utilizado cuando uno de los progenitores retiene o traslada a un menor sin contar con la autorización correspondiente.

¿Cómo fue la búsqueda de Isabella Reyes Escalona?

Durante más de dos meses, familiares, organizaciones civiles y usuarios de redes sociales difundieron la ficha de búsqueda de Isabella para obtener información que permitiera conocer su paradero.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México había proporcionado información sobre las características físicas y señas particulares de la menor, con el objetivo de facilitar su identificación.

Finalmente, el 12 de octubre, luego de difundirse en redes sociales el boletín de búsqueda de la menor, Sonrisas Perdidas Hidalgo y la tía de la menor, así como familiares, anunciaron que la niña había sido localizada.