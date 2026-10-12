Festival de Metales del Pacífico 2026: fechas, conciertos y artistas que llegarán a Mazatlán

Mazatlán se prepara para recibir una nueva edición de uno de los encuentros musicales más especializados de México. Del 5 al 14 de noviembre de 2026, el Festival de Metales del Pacífico reunirá a intérpretes de distintas partes del mundo en una programación que combina conciertos, formación profesional y actividades académicas dedicadas a los instrumentos de viento metal.

En su tercera edición, el festival busca acercar al público a las posibilidades sonoras de las trompetas, trombones, tubas y otros instrumentos de esta familia, además de ofrecer a estudiantes y profesionales la oportunidad de aprender directamente de músicos con trayectoria internacional.

El programa contempla 12 conciertos y 25 master classes, con el Teatro Ángela Peralta como uno de los escenarios principales. Así, durante diez días, la ciudad sinaloense combinará su oferta cultural con una propuesta que conecta distintas generaciones y tradiciones musicales.

¿Qué artistas participarán en el Festival de Metales del Pacífico 2026?

El cartel incluye a reconocidos intérpretes internacionales, entre ellos Allen Vizzutti, Adam Rapa, Andrea Giuffredi, Øystein Baadsvik, Peter Steiner, Summer Camargo, Mark Bennett, Mauro Martins y Dariusz Mikulski.

La representación mexicana también tendrá un lugar importante con músicos como Víctor Álvarez Alegría, Armando Cedillo y Ramón Flores, además de agrupaciones como el Ensamble de Metales de México, la Orquesta Solistas de América y Somos Música Big Band.

La diversidad de invitados permitirá recorrer diferentes estilos, desde la música clásica y barroca hasta el jazz y las propuestas contemporáneas. El objetivo es mostrar que los instrumentos de viento metal tienen mucho más que ofrecer que sus habituales apariciones en las orquestas.

Festival de Metales del Pacífico 2026: conciertos y fechas destacadas

La programación incluye presentaciones de solistas, ensambles y jóvenes músicos. Estas son algunas de las jornadas anunciadas para el Teatro Ángela Peralta y otras sedes de Mazatlán.

Domingo 8 de noviembre: figuras internacionales y homenaje musical

La jornada contará con el trombonista Víctor Álvarez Alegría, el músico belga Tim De Maeseneer, especialista en saxhorn, y el tubista noruego Øystein Baadsvik.

También participará el trompetista italiano Andrea Giuffredi, quien compartirá escenario con el Ensamble de Metales de México.

Durante esta última presentación se entregará un reconocimiento artístico al maestro Gordon Campbell, fundador de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.

Martes 10 de noviembre: jazz, trompeta y repertorio para metales

El programa incluirá La chercheta y el saxhorn, bajo la dirección de Julián Vidal, además de la presentación de Ramón Flores & Friends.

El trompetista mazatleco cuenta con colaboraciones junto a artistas como Luis Miguel, Ray Charles, Yanni, José José y Juan Gabriel.

La jornada también tendrá un recital del trombonista Peter Steiner con la pianista Constanze Hochwartner, así como una presentación de Allen Vizzutti y Armando Cedillo, que reunirá a dos intérpretes de distintas generaciones.

Miércoles 11 de noviembre: jóvenes talentos y homenaje a Gerson Leos

La actividad comenzará con los jóvenes intérpretes Andrea Figueroa Sánchez y Mateo Castañeda Caffaratti. Después llegará el turno del eufonista portugués Mauro Martins y del trompetista británico Mark Bennett, reconocido por su trabajo con la trompeta natural y la interpretación histórica.

Uno de los encuentros estelares reunirá a Adam Rapa y Summer Camargo con Somos Música Big Band, bajo la dirección de Alejandro Carballo.

La presentación también rendirá homenaje al músico mazatleco Gerson Leos, tecladista y multiinstrumentista de Banda MS.

Sábado 14 de noviembre: concierto gratuito de estudiantes

El cierre de las actividades incluirá el Concierto de Estudiantes en el Observatorio de Mazatlán, dirigido por Dariusz Mikulski.

La presentación será de entrada gratuita y dará protagonismo a participantes seleccionados del festival, quienes mostrarán ante el público el trabajo desarrollado durante su experiencia académica.

Master classes del Festival de Metales del Pacífico: aprendizaje con músicos internacionales

Además de los conciertos, la formación musical será uno de los ejes centrales del encuentro. Las 25 master classes están dirigidas a estudiantes, docentes y músicos interesados en perfeccionar su técnica y ampliar sus conocimientos interpretativos.

Estas sesiones permitirán aprender directamente de especialistas en diferentes instrumentos y conocer sus experiencias profesionales. También funcionarán como un espacio de intercambio entre músicos de distintas escuelas y países.

Desde su primera edición, celebrada en 2024, el festival ha buscado fortalecer la relación entre artistas consolidados y nuevas generaciones. Su tercera edición continúa esa apuesta con una propuesta que combina presentaciones artísticas y oportunidades de preparación profesional.

¿Cómo registrarse para el Festival de Metales del Pacífico 2026?

El registro para los conciertos y las clases magistrales está disponible a través de Seatix, plataforma en la que se puede consultar la oferta anunciada para el encuentro.

Las personas interesadas pueden revisar las opciones de acceso en el portal de registro del festival y consultar las condiciones correspondientes a cada actividad.

Con esta nueva edición, Mazatlán refuerza su presencia en el panorama musical nacional e internacional y abre sus escenarios a una comunidad que encuentra en los instrumentos de viento metal un punto de conexión entre la interpretación, la enseñanza y la creatividad.