Fallas en iPhone 18 Pro Max: principales errores que reportan los usuarios

El pasado 9 de septiembre del presenta año, la compañía Apple anunció el lanzamiento de su nueva generación de teléfonos inteligentes con el iPhone 18, con sus variaciones, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

No obstante, tras su llegada a las manos de las y los compradores se identificaron diversos problemas que presentan los equipos de Apple, específicamente con el iPhone Pro Max.

¿Cuáles son los fallos que presenta el iPhone 18 Pro Max?

A 3 semanas de su lanzamiento, usuarios que adquirieron el modelo con la compañía telefónica AT&T en Estados Unidos compartieron que los dispositivos detectan la señal telefónica de manera intermitente, lo que impide realizar o recibir llamada, además de envío de mensajes de texto y el uso de datos móviles.

Igualmente, los equipos han presentado congelamiento en las pantallas y reinicios inesperados después de superar los intentos de Face ID.

Otros problemas que va del lado estético del teléfono es en sus paneles traseros alrededor de los lentes de la cámara, donde la pintura se desvanece gradualmente, perdiendo el color original del equipo; también se han reportados líneas verticales de color verde en los panales LED.

También se ha presentado un calentamiento excesivo al momento de cargar el teléfonos y una distorsión de color en las fotografías, debido a la apertura variable de la cámara.

En los modelos de 1 terabyte (TB), la velocidad de escritura se reduce de acuerdo al almacenamiento ocupado en el dispositivo.

¿Existe alguna solución para los fallos?

El 28 de septiembre lanzó una nueva actualización para los iPhone con el iOS 27.0.1, la cual tiene como objetivo corregir errores y fallos en su rendimiento tras el lanzamiento del iOS 27.

Reinicios con el Face ID.

Problemas con la cámara.

En el caso de que los problemas del equipo no se pueda solucionar con la nueva actualización, será necesario hacer el cambio del teléfono por medio de la garantía.

Baja demanda de equipos

Debido a la baja demanda del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, la compañía ha reducido su fabricación de componentes un 15% de acuerdo con Nikkei Asia, siendo el costo elevado de los equipos, una de las razones principales.

Esta versión tuvo un aumento de $100 dólares en su precio respecto al iPhone 17 Pro y al iPhone 17 Pro Max.