¿Qué fue de Walter White Jr? El día que RJ Mitte habló del destino de su personaje tras final de Breaking Bad

Muere RJ Mitte El actor interpretó al hijo de Walter White en Breaking Bad (EFE y AMC)

RJ Mitte, el actor que era el hijo de Walter White en Breaking Bad, murió a los 34 años de edad. Días antes de su fallecimiento recordó en una entrevista varios detalles de la serie y habló de cómo imaginaba el destino de Walter White Jr., conocido como Flynn.

El hijo del personaje que interpretó Bryan Cranston tuvo una vida marcada por las decisiones de su padre, Walter White. Aunque el desenlace de la serie dejó abierta la posibilidad de que el joven reconstruyera su futuro junto a su madre, Skyler, y su hermana Holly, RJ Mitte imaginó un panorama mucho más difícil para la familia después de la caída de Heisenberg.

¿Qué pasó con Walt Jr. después del final de ‘Breaking Bad’?

En una entrevista con el influencer Joe Vulpis, el actor habló sobre lo que pudo ocurrir con su personaje después del final de la producción y fue claro desde el principio al ser cuestionado sobre dónde creía que estaría Walt Jr. hoy en día: “no creo que sea en un buen lugar. De verdad que no”

Su interpretación se aleja de la idea de que los White habrían podido beneficiarse del dinero acumulado por el narcotráfico. Para Mitte, las consecuencias de las actividades criminales de Walter no desaparecerían con su muerte y obligarían a su familia a afrontar una realidad marcada por la vigilancia, las dificultades económicas y el resentimiento.

RJ Mitte considera que Walter Jr. no habría encontrado un desenlace favorable después de la muerte de su padre. En su conversación con Joe Vulpis, explicó que no imaginaba a Flynn disfrutando de la fortuna de Walter White, debido a las implicaciones legales y a la dimensión de las actividades criminales de Heisenberg.

Desde su perspectiva, la intervención de la Administración para el Control de Drogas (DEA) habría mantenido a la familia bajo escrutinio. La relevancia de Walter dentro del narcotráfico impediría que sus allegados simplemente continuaran con sus vidas como si nada hubiera ocurrido. La posibilidad de aprovechar el dinero de su padre también quedaría comprometida por el origen de esos recursos.

Mitte planteó un futuro mucho menos espectacular que el ascenso criminal de Walter. En su interpretación, Flynn tendría que continuar con sus estudios, ayudar a su madre y hacerse cargo, en la medida de sus posibilidades, de Holly.

“Tengo esta idea de que Walt Junior está, ya sabes, yendo a la escuela y, y cuidando a su mamá y a su hermanita”, señaló RJ Mitte días antes de su muerte a los 34 años de edad.

¿Por qué Walt Jr. culparía a Jesse Pinkman?

En la entrevista con Joe Vulpis, Mitte también expuso a quién podría responsabilizar Flynn por la destrucción de su familia. El actor consideró que Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul, podría convertirse en el principal destinatario de su resentimiento.

La explicación parte de la imagen que Walter tenía antes de involucrarse en la producción y distribución de metanfetamina. Para su hijo, el hombre que conocía era un maestro y un padre de familia cuya vida había cambiado tras recibir un diagnóstico de cáncer. El negocio criminal terminó por desplazar esa identidad y convirtió sus decisiones en una amenaza para todos sus seres cercanos.

Desde la perspectiva imaginada por Mitte, Jesse representaría una figura a la que Flynn podría atribuir parte de esa transformación. Su relación con Walter fue el vínculo que conectó al protagonista con el mundo de las drogas, por lo que el joven podría interpretar su participación como una de las causas de la tragedia familiar.

RJ Mitte recordó cómo consiguió el papel de Walter White Jr.

El actor también relató a Joe Vulpis el largo proceso que lo llevó a formar parte de Breaking Bad. Según recordó, las audiciones se extendieron durante más de seis meses y tuvo que presentarse en cinco ocasiones antes de conseguir el papel.

Durante ese periodo interpretó escenas del episodio piloto, entre ellas momentos relacionados con la ropa de Flynn y los desayunos familiares. Mitte explicó que fue uno de los últimos integrantes del reparto principal en incorporarse a la producción, cuando el rodaje ya había comenzado.

La confirmación llegó después de una prueba final en Albuquerque, Nuevo México. Tras reunirse con Vince Gilligan y otros productores, el actor realizó una prueba de pantalla frente a otro aspirante. Aproximadamente una hora después recibió la llamada en la que le comunicaron que había obtenido el personaje.