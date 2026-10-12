¿Qué pasa en Arabia Saudita? Guía del conflicto en la sede de la pelea de Canelo Álvarez tras ataques a aeropuertos

Ataques en Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, Arabia Saudita. Debido a estos ataques, se abre la duda sobre la seguridad nacional y de eventos deportivos internacionales dentro de territorio saudí. (Wikimedia Commons y Crónica Digital)

Los recientes ataques con misiles y drones contra aeropuertos de Arabia Saudita han encendido las alarmas internacionales ante el recrudecimiento del conflicto armado entre el reino saudí y los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán. La capital del país, Riad, ha sido escenario de ofensivas que, según reportes preliminares, han dejado víctimas mortales, cientos de heridos y afectaciones a las operaciones aéreas.

Esta situación también ha generado incertidumbre en el mundo deportivo, particularmente por la próxima pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra Christian Mbilli, prevista para el 31 de octubre de 2026 en Riad. Los recientes ataques contra infraestructura estratégica saudí han despertado preocupaciones sobre las condiciones de seguridad para deportistas, organizadores y aficionados que asistirían al evento.

¿Qué está pasando en Arabia Saudita, sede de la siguiente pelea del Canelo?

Arabia Saudita enfrenta una escalada de tensiones militares vinculada con el conflicto de Yemen y la rivalidad regional con Irán. Los rebeldes hutíes, que mantienen el control de importantes territorios yemeníes, han realizado durante años ataques con misiles y drones contra objetivos saudíes, particularmente instalaciones energéticas, aeropuertos y posiciones militares.

De acuerdo con los reportes sobre los acontecimientos del 10 de octubre de 2026, el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, ubicado en Riad, fue alcanzado por proyectiles en un ataque que habría dejado al menos 13 personas fallecidas y más de 300 heridas. La ofensiva también provocó interrupciones en las operaciones aéreas y preocupación por la capacidad de los sistemas de defensa para interceptar amenazas.

Un día después, el 11 de octubre, se reportó otro impacto contra las terminales 3 y 4 del mismo aeropuerto, con un saldo preliminar de una persona fallecida y 11 lesionadas. Estos acontecimientos incrementaron las preocupaciones sobre la seguridad de la capital saudí, que se ha consolidado como una sede internacional de acontecimientos deportivos y espectáculos de gran magnitud.

En medio de esta situación, la atención del boxeo internacional se ha concentrado en el combate entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli. Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita y uno de los principales promotores del boxeo en el país, ha sido una figura central en la organización de grandes carteleras internacionales.

Aunque no se ha confirmado oficialmente una modificación de la sede del combate, la continuidad de las hostilidades podría representar un desafío para la logística, los desplazamientos internacionales y las medidas de seguridad del evento.

¿Por qué atacan aeropuertos en Arabia Saudita?

Los ataques contra aeropuertos saudíes están relacionados con el prolongado conflicto de Yemen, donde los hutíes mantienen enfrentamientos con fuerzas respaldadas por Arabia Saudita. Desde la intervención militar encabezada por Riad en 2015, el movimiento rebelde ha recurrido al lanzamiento de misiles y drones contra territorio saudí como parte de su estrategia de presión militar.

Los hutíes han presentado algunas de estas ofensivas como represalias por las operaciones militares de la coalición saudí en Yemen. Por su parte, las autoridades de Arabia Saudita han acusado al grupo de poner en peligro a la población civil y de atacar infraestructura que no participa directamente en las hostilidades.

Los aeropuertos representan objetivos de gran importancia estratégica debido a su papel en el transporte de pasajeros, el comercio internacional y la conectividad del país. Una ofensiva contra estas instalaciones puede provocar cancelaciones de vuelos, interrupciones logísticas y pérdidas económicas, además de generar incertidumbre entre viajeros y compañías aéreas.

¿Cuál es el conflicto entre los rebeldes hutíes y Arabia Saudita?

El conflicto entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes tiene sus raíces en la guerra civil de Yemen, intensificada en 2014, cuando el movimiento hutí, conocido oficialmente como Ansar Allah, tomó el control de Saná, la capital yemení. Este grupo político y militar, surgido en el norte del país y vinculado a una rama del islam chiita, se enfrentó al gobierno yemení reconocido internacionalmente, desencadenando una crisis política, militar y humanitaria.

En marzo de 2015, Arabia Saudita encabezó una coalición militar de países árabes que intervino en Yemen con el objetivo de restablecer al gobierno del entonces presidente Abdrabbuh Mansur Hadi y frenar el avance de los hutíes. Desde entonces, el territorio yemení se convirtió en escenario de bombardeos, enfrentamientos terrestres y ataques transfronterizos que han provocado miles de muertes y el desplazamiento de millones de personas.

A pesar de la tregua impulsada por Naciones Unidas en abril de 2022 y los posteriores acercamientos diplomáticos entre Arabia Saudita y los hutíes, las partes no han alcanzado un acuerdo de paz definitivo. La disputa continúa marcada por desacuerdos sobre el control territorial, la seguridad fronteriza, el futuro político de Yemen y las condiciones para poner fin a las hostilidades.

Otros ataques previos al del aeropuerto de Riad, Arabia Saudita

Los acontecimientos del 10 y 11 de octubre no representan incidentes aislados, pues Arabia Saudita ya había registrado ataques contra instalaciones aeroportuarias, petroleras y militares. Durante septiembre de 2026 se reportaron nuevas ofensivas contra infraestructura estratégica, en un contexto de enfrentamientos y tensiones regionales.

Entre los ataques reportados durante septiembre y octubre se encuentran:

8 de septiembre de 2026: Se reportaron ataques atribuidos a los rebeldes hutíes contra instalaciones de la petrolera estatal Saudi Aramco en Abha, Najrán y Jizán, además de objetivos militares. Los informes señalaron incendios, interrupciones temporales de operaciones y personas heridas.

Se reportaron ataques atribuidos a los rebeldes hutíes contra instalaciones de la petrolera estatal Saudi Aramco en Abha, Najrán y Jizán, además de objetivos militares. Los informes señalaron incendios, interrupciones temporales de operaciones y personas heridas. 10 de septiembre de 2026: El oleoducto Este-Oeste, una de las principales infraestructuras energéticas de Arabia Saudita, habría sido objeto de ataques con drones procedentes de Irak, lo que motivó medidas preventivas sobre su operación. Este sistema tiene capacidad para transportar aproximadamente siete millones de barriles diarios de petróleo.

El oleoducto Este-Oeste, una de las principales infraestructuras energéticas de Arabia Saudita, habría sido objeto de ataques con drones procedentes de Irak, lo que motivó medidas preventivas sobre su operación. Este sistema tiene capacidad para transportar aproximadamente siete millones de barriles diarios de petróleo. 16 de septiembre de 2026: Los hutíes reivindicaron ataques con misiles y drones contra instalaciones de Saudi Aramco en Yanbu, ciudad portuaria ubicada a orillas del mar Rojo. También afirmaron haber atacado una base aérea saudí en Jamis Mushait.

Los hutíes reivindicaron ataques con misiles y drones contra instalaciones de Saudi Aramco en Yanbu, ciudad portuaria ubicada a orillas del mar Rojo. También afirmaron haber atacado una base aérea saudí en Jamis Mushait. 19 de septiembre de 2026: El movimiento rebelde anunció nuevas ofensivas contra objetivos estratégicos en Riad y contra instalaciones petroleras en Yanbu. Aunque el grupo aseguró haber provocado incendios, no todos los daños denunciados fueron confirmados de manera independiente.

El movimiento rebelde anunció nuevas ofensivas contra objetivos estratégicos en Riad y contra instalaciones petroleras en Yanbu. Aunque el grupo aseguró haber provocado incendios, no todos los daños denunciados fueron confirmados de manera independiente. 24 de septiembre de 2026: Se reportó la interceptación de misiles dirigidos hacia Taif y Yanbu, mientras los hutíes reivindicaron nuevas operaciones contra infraestructura energética saudí.

Se reportó la interceptación de misiles dirigidos hacia Taif y Yanbu, mientras los hutíes reivindicaron nuevas operaciones contra infraestructura energética saudí. 8 de octubre de 2026: Se informó de un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, que habría dejado tres personas fallecidas y varios lesionados.

Se informó de un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, que habría dejado tres personas fallecidas y varios lesionados. 10 de octubre de 2026: Un nuevo ataque contra el aeropuerto de Riad habría dejado al menos 13 personas fallecidas y más de 300 lesionadas, según los balances citados en los primeros reportes.

Un nuevo ataque contra el aeropuerto de Riad habría dejado al menos 13 personas fallecidas y más de 300 lesionadas, según los balances citados en los primeros reportes. 11 de octubre de 2026: Otro proyectil habría impactado las instalaciones aeroportuarias de la capital saudí, provocando una muerte y 11 personas heridas.

Las ofensivas contra infraestructura petrolera generan especial preocupación debido a la importancia de Arabia Saudita como uno de los principales productores y exportadores de crudo del mundo.

Además, estos acontecimientos han vuelto a colocar en el centro de la discusión internacional la seguridad de Arabia Saudita, país que durante los últimos años ha incrementado su inversión en grandes acontecimientos deportivos, particularmente boxeo, automovilismo y fútbol.

Por ahora, la atención permanece sobre la evolución del conflicto y las medidas de seguridad que puedan adoptar las autoridades saudíes ante los próximos eventos internacionales, incluida la pelea de Canelo Álvarez.