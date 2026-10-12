Tragedia en Six Flags: Un hombre muere tras caer de una montaña rusa en Georgia (Rogelio Morales Ponce)

A solo un par de días después de que Six Flags anunciara el cierre de la montaña rusa X2 en el parque Six Flags Magic Mountain en California, Estados Unidos, por poner en riesgo a las personas, una persona falleció después de caer de una montaña rusa en Georgia.

Esta atracción se encuentra a 200 pies (poco más de 60 metros) de altura y alcanza las 70 millas por hora (unos 43 kilómetros por hora).

¿Qué pasó en Six Flags Over Georgia?

Una persona murió en el parque de atracciones después que este fuera arrogando de su asiento y cayera de la montaña rusa Goaliath en Atlanta, Georgia.

De acuerdo con testimonios, la víctima salió volando de su asiento, chocó con otras personas que iban abordo, golpeó la montaña rusa un par de veces y posteriormente cayó al suelo; iba acompañada de su hijo.

Personal del lugar detuvo las actividades de la atracción de manera inmediata y evacuó al resto de personas que iban abordo; otros 4 pasajeros también resultaron heridos.

Hasta el momento estos datos no han sido corroborados y la Policía del Condado de Cobb continúa investigando el caso.

¿Qué pasó con la montaña rusa X2?

Esta atracción fue clausurada de forma definitiva el pasado 28 de septiembre en el parque Six Flags Magic Mountain en California, esto después de que una serie de investigaciones y demandas vinculaban a la montaña rusa con la causa de lesiones graves, hemorragias e incidentes fatales.

X2 alcanzaba velocidad de 122 km/h y tenía una caída inicial de 66 metros de altura, todo esto mientras sus asientos giraban 360 grados de manera impediente.

En los parques de atracciones en Six Flags se han reportado más de 100 muertes, sin embargo, no existe un registro público ni una cifra oficial sobre los accidentes que han ocurrido a lo largo de su historia.