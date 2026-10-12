¿Qué es la Gran Ruote de Barilla? El formato de pasta inspirado en los monoplazas de F1

Barilla En el caso de Barilla y Formula 1, la fórmula combina tradición, innovación, precisión y pasión. (Pixabay)

El formato de 500 gramos, inspirado en las ruedas de los monoplazas, representa la primera expresión en el país de la colaboración global entre Barilla y Formula 1, además de que se pueden preparar algunas recetas únicas con esta nueva adición.

¿Qué es la Gran Route de Barilla?

La afición por el automovilismo mantiene una presencia relevante en México. Durante 2025, el Gran Premio de la Ciudad de México reunió a más de 401 mil asistentes a lo largo de sus tres días, de acuerdo con cifras del organizador, consolidándose como uno de los eventos deportivos con mayor convocatoria en el país.

A pocas semanas de una nueva edición de la carrera, Barilla amplía su colaboración global con Fórmula 1 mediante la llegada de Gran Ruote a México, una pasta de 500 gramos que lleva al plato uno de los elementos más reconocibles del automovilismo: las ruedas de los monoplazas.

Su diseño circular, da forma al concepto “Inspirado en la pista. Creado para tu mesa”, convirtiendo a Gran Ruote en un punto de encuentro entre el origen italiano de Barilla, la cultura alrededor de la pasta y la pasión que genera la Fórmula 1.

Una combinación que puede crear recetas únicas para los fans de F1

Como ocurre con una carrera, donde cada elemento debe trabajar en conjunto para alcanzar el máximo rendimiento, una colaboración también tiene sus propios ingredientes. En el caso de Barilla y Formula 1, la fórmula combina tradición, innovación, precisión y pasión.

La fórmula comienza con la pasión por la pasta, la gastronomía y la emoción de cada carrera; se suma la tradición de Barilla, la innovación para transformar lo conocido y la precisión, clave tanto en la cocina como en la pista.

El ingrediente final es la conexión, ese punto en común entre gastronomía y automovilismo que permite convertir una pasión compartida en experiencias alrededor de la mesa.

El resultado es una propuesta que busca que la emoción de la pista también pueda disfrutarse fuera de ella. Y si la colaboración tiene una receta propia, Gran Ruote es el ingrediente que permite llevarla directamente al plato.

“En Barilla creemos que la mesa tiene la capacidad de reunir a las personas alrededor de experiencias y pasiones compartidas. Con Gran Ruote buscamos que nuestra colaboración con Formula 1 también pueda vivirse en momentos cotidianos y encuentre un lugar en las reuniones alrededor de un plato de pasta”, señaló Sofia Ariza Medina, Gerente de Marca Barilla en México.

La llegada de Gran Ruote forma parte de una colaboración que busca trasladar la experiencia de Formula 1 más allá del circuito. Bajo el concepto “De la mesa al paddock”, Barilla propone una nueva manera de vivir la afición: alrededor de un plato de pasta, en reuniones con amigos o familia y en esos momentos cotidianos que también forman parte de la experiencia de ser fan.

Opción de receta 1 para vivir la F1 al máximo

Una propuesta que combina el carácter de la cocina italiana con una proteína familiar y fácil de disfrutar.

El Pesto Rosso de Barilla aporta una base de tomate y hierbas que acompaña al pollo a la parrilla, mientras que el parmesano complementa la preparación y une los sabores en un plato sencillo, reconfortante y fácil de compartir.

Ingredientes:

Gran Ruote de Barilla.

Pesto Rosso de Barilla.

Pollo a la parrilla.

Queso parmesano.

Albahaca fresca.

Aceite de oliva extra virgen.

Pimienta negra.

Preparación:

Cocina Gran Ruote de Barilla siguiendo las instrucciones del empaque y escúrrela al dente, reservando un poco del agua de cocción.

Prepara el pollo a la parrilla y córtalo en tiras.

Incorpora el Pesto Rosso de Barilla y mezcla con el pollo. Agrega un poco del agua de cocción para obtener una salsa más ligera.

Añade la Gran Ruote y mezcla suavemente hasta integrar todos los ingredientes.

Sirve con parmesano recién rallado, albahaca fresca y un toque de pimienta negra.

Opción de receta 2 para vivir la F1 al máximo

Una propuesta de inspiración mexicana que parte de sabores familiares como el poblano, el elote y el queso, llevándolos a una preparación de pasta.

La combinación resulta cremosa, reconfortante y sencilla de preparar, mientras que la forma de Gran Ruote permite que la salsa se adhiera a cada pieza y sea parte de la experiencia.

Ingredientes:

Gran Ruote de Barilla.

Chile poblano.

Granos de elote.

Crema.

Queso parmesano.

Queso Cotija.

Ajo.

Aceite de oliva.

Sal.

Pimienta negra.

Cilantro fresco.

Preparación:

Asa los chiles poblanos, retira la piel, semillas y venas, y córtalos en tiras.

Licúa una parte de los poblanos con la crema y el ajo hasta obtener una salsa suave. Sazona con sal y pimienta.

Cocina Gran Ruote de Barilla siguiendo las instrucciones del empaque y escúrrela al dente, reservando un poco del agua de cocción.

Calienta la salsa de poblano en una sartén e incorpora la pasta y los granos de elote. Mezcla suavemente y agrega un poco del agua de cocción para ajustar la consistencia.

Sirve con las tiras de poblanos restantes, parmesano, queso Cotija desmoronado y un poco de cilantro fresco.

De esta forma, podrás disfrutar del máximo circuito de carreras en el automovilismo mundial, ya que son un par de recetas deliciosas que te harán vibrar el paladar.