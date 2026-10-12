Martes 13: ¿qué es la triscaidecafobia y por qué dicen que es de mala suerte este día?

Triscaidecafobia. La triscaidecafobia es el miedo irracional o fobia persistente hacia el número 13. (Wikimedia Commons)

El martes 13 de octubre de 2026 llega acompañado de una de las supersticiones más conocidas de la cultura popular: la creencia de que esta fecha atrae la mala suerte, los accidentes y las desgracias. Aunque no existe evidencia científica que relacione este día con acontecimientos negativos, su reputación ha sobrevivido durante siglos gracias a las tradiciones religiosas, los mitos y las creencias transmitidas entre generaciones.

En México, España y diversos países de América Latina, el martes 13 es considerado una fecha poco favorable para viajar, casarse o tomar decisiones importantes. Incluso existe un término para describir el miedo irracional al número 13: triscaidecafobia, una fobia relacionada con las supersticiones que rodean a esta cifra y que puede provocar ansiedad en algunas personas.

¿Qué es la triscaidecafobia y por qué se relaciona con el martes 13?

La triscaidecafobia es el miedo intenso o irracional al número 13. Su nombre proviene de las palabras griegas treiskaídeka, que significa trece, y phóbos, que se traduce como miedo o temor. Quienes experimentan esta fobia pueden sentir ansiedad ante situaciones relacionadas con dicho número, como hospedarse en una habitación 13, viajar un día 13 o encontrarse con esta cifra en acontecimientos importantes.

Sin embargo, es importante distinguir entre una superstición y una fobia. Mientras que algunas personas simplemente consideran que el número 13 trae mala suerte, otras pueden desarrollar un temor persistente que afecta sus actividades cotidianas. En estos casos, el miedo puede manifestarse mediante nerviosismo, preocupación excesiva o conductas de evitación.

También existe el término trezidavomartiofobia, utilizado para describir específicamente el miedo al martes 13, aunque no constituye un diagnóstico clínico independiente reconocido de manera generalizada. En cambio, la triscaidecafobia se refiere al temor al número 13, independientemente del día de la semana en que aparezca.

¿Por qué se dice que el martes 13 es un día de mala suerte?

La superstición del martes 13 tiene diferentes explicaciones históricas, religiosas y culturales. Una de las más conocidas se relaciona con la mitología romana, donde el martes estaba dedicado a Marte, dios de la guerra, asociado con los enfrentamientos, la violencia y la destrucción. De esta manera, el día adquirió una connotación negativa dentro de algunas tradiciones populares.

Por otra parte, el número 13 ha sido relacionado con acontecimientos desafortunados dentro de la tradición cristiana. Uno de los ejemplos más conocidos es la Última Cena de Jesucristo, en la que participaron 13 personas: Jesús y sus 12 apóstoles. Según la narración bíblica, Judas Iscariote, quien posteriormente traicionó a Jesús, se encontraba entre los asistentes.

Otra explicación popular vincula el martes 13 con la caída de Constantinopla, ocurrida el martes 29 de mayo de 1453, cuando la ciudad fue conquistada por el Imperio otomano. Aunque este acontecimiento contribuye a algunas interpretaciones sobre la mala reputación del martes, no existe evidencia histórica concluyente de que haya originado la superstición.

La combinación de estas creencias habría contribuido a consolidar la asociación entre el martes, el número 13 y la mala fortuna. Sin embargo, no existe un origen único y plenamente documentado que explique por qué esta fecha comenzó a considerarse de mala suerte.

¿Qué cosas no se deben hacer un martes 13, según las supersticiones?

Una de las expresiones populares más conocidas en México es “En martes 13, ni te cases ni te embarques”, un refrán que recomienda evitar decisiones importantes durante esta fecha. La frase ha sido transmitida durante generaciones y refleja la influencia que estas creencias mantienen en algunas comunidades.

Entre las actividades que tradicionalmente se recomienda evitar durante un martes 13 se encuentran:

Casarse: Se cree que contraer matrimonio durante esta fecha podría provocar problemas en la relación.

Se cree que contraer matrimonio durante esta fecha podría provocar problemas en la relación. Viajar: Algunas supersticiones consideran que los desplazamientos realizados en martes 13 tienen mayor riesgo de accidentes.

Algunas supersticiones consideran que los desplazamientos realizados en martes 13 tienen mayor riesgo de accidentes. Mudarse de casa: Existe la creencia de que comenzar una nueva etapa en esta fecha podría atraer dificultades.

Existe la creencia de que comenzar una nueva etapa en esta fecha podría atraer dificultades. Iniciar un negocio: Algunas personas evitan inaugurar establecimientos o firmar contratos importantes por temor a pérdidas económicas.

Algunas personas evitan inaugurar establecimientos o firmar contratos importantes por temor a pérdidas económicas. Pasar debajo de una escalera: Aunque esta superstición no es exclusiva del martes 13, suele asociarse con la mala fortuna.

Aunque esta superstición no es exclusiva del martes 13, suele asociarse con la mala fortuna. Romper un espejo: Según la tradición popular, romperlo puede provocar siete años de mala suerte.

Según la tradición popular, romperlo puede provocar siete años de mala suerte. Cruzar el camino de un gato negro: En determinadas culturas se interpreta como un presagio negativo, aunque en otras se considera símbolo de buena fortuna.

¿Realmente el martes 13 trae mala suerte?

Desde una perspectiva científica, no existe evidencia sólida que demuestre que los martes 13 provoquen más accidentes, pérdidas económicas o acontecimientos desafortunados que cualquier otro día del calendario.

La psicología ofrece una explicación sobre la persistencia de estas creencias mediante el llamado sesgo de confirmación, un fenómeno que lleva a las personas a recordar con mayor facilidad los acontecimientos que coinciden con sus expectativas y a prestar menos atención a aquellos que las contradicen.

Por ejemplo, si alguien sufre un accidente durante un martes 13, podría relacionarlo con la supuesta mala suerte de la fecha, mientras que un incidente similar ocurrido cualquier otro día probablemente no recibiría la misma interpretación.

Por lo tanto, aunque el martes 13 continúa siendo una fecha cargada de simbolismo en México y otros países, su reputación responde principalmente a factores históricos, culturales y psicológicos, más que a una relación comprobada entre el calendario y la mala fortuna.