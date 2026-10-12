Ofertas Sam’s Club México: rebajas en pantalla, refrigerador y lavadora de esta semana

Ofertas Sams Descuentos en línea de la tienda

Las ofertas en línea de esta semana en Sam’s Club México incluyen descuentos en electrodomésticos y tecnología para el hogar, con precios reducidos en una pantalla Samsung de 75 pulgadas, un refrigerador Hisense de 20 pies cúbicos y una lavadora Samsung con capacidad de 25 kilogramos.

Los tres productos tienen rebajas respecto a sus precios anteriores, aunque el ahorro varía según el artículo.

Rebaja Pantalla Samsung de 75 pulgadas, ¿cuánto cuesta en Sam’s Club?

La pantalla Samsung de 75 pulgadas con resolución 4K UHD y tecnología Mini LED tiene un precio de 16,364.93 pesos, frente a los 19,435.96 pesos que costaba anteriormente. La diferencia representa una rebaja de 3,071.03 pesos, equivalente a aproximadamente 15.8 por ciento.

El modelo UN75M75HAFXZX, correspondiente a la línea 2026, combina la retroiluminación Mini LED con Quantum HDR y HDR10+ para mejorar el contraste, el brillo y la reproducción de los colores. Su resolución 4K UHD permite mostrar imágenes con un alto nivel de detalle, mientras que Pure Spectrum Color busca ofrecer tonos más naturales y precisos.

En el apartado de funciones inteligentes, el equipo incorpora el sistema operativo Tizen Smart TV y Vision AI Companion. Esta última herramienta permite consultar información relacionada con lo que aparece en pantalla, como datos sobre actores o detalles de una historia, mediante el control remoto y sin abandonar el contenido que se está reproduciendo.

El apartado de audio incluye Dynamic Sound Pack, OTS Lite, Sonido Adaptativo y Q-Symphony. En conjunto, estas tecnologías están orientadas a complementar la experiencia de entretenimiento en casa.

Rebaja en Refrigerador Hisense de 20 pies cúbicos, precio con descuento

El refrigerador Hisense Duplex Inox RS20N6WCX se ofrece en 15,956.75 pesos, después de que su precio anterior fuera de 18,410.93 pesos. La rebaja es de 2,454.18 pesos, aproximadamente 13.3 por ciento.

El equipo cuenta con una capacidad de 20 pies cúbicos y un diseño dúplex en acabado inoxidable. Entre sus características destacan la tecnología ECO Inverter, el sistema Total No Frost, la distribución de aire MultiAirFlow y un dispensador de agua integrado en la puerta.

La tecnología Inverter está diseñada para regular el funcionamiento del compresor y favorecer el ahorro de energía, además de reducir el ruido durante la operación. Por su parte, el sistema No Frost distribuye el aire frío para evitar la acumulación de hielo en el refrigerador y el congelador, con lo que elimina la necesidad de descongelar manualmente el equipo.

Rebaja Lavadora Samsung de 25 kg, ¿cuál es la oferta?

La lavadora Samsung de carga superior WA25DG5505AVAX, en color negro, tiene un precio de 16,973.62 pesos. Antes costaba 18,405.79 pesos, por lo que la reducción es de 1,432.17 pesos, equivalente a cerca de 7.8 por ciento.

Su capacidad de 25 kilogramos permite lavar cargas voluminosas, mientras que la tecnología EcoBubble activa el detergente para facilitar su penetración en los tejidos y contribuir a la eliminación de manchas.