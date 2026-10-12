Los Altos de Jalisco: 6 lugares para descubrir su historia, gastronomía y paisajes

Actividades y lugares imperdobles en Los Altos de Jalisco Foto: Cortesía

Entre calles empedradas, haciendas históricas, paisajes agaveros y sabores que forman parte de la identidad mexicana, Los Altos de Jalisco ofrece una ruta para quienes buscan descubrir otra cara del estado. La región combina pueblos con historia, experiencias de descanso, gastronomía tradicional y propuestas turísticas que también la convierten en una opción para escapadas románticas y bodas destino.

El recorrido conecta localidades como Lagos de Moreno, Temacapulín, Jalostotitlán, Tepatitlán de Morelos, Arandas y Atotonilco el Alto, cada una con atractivos que permiten conocer la riqueza cultural y natural del territorio alteño.

Lagos de Moreno: arquitectura y haciendas para una escapada romántica

La travesía comienza en Lagos de Moreno, Pueblo Mágico y punto de entrada al Camino Real de Tierra Adentro, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Sus calles empedradas, construcciones históricas y edificios de cantera rosa invitan a recorrer el centro sin prisas.

En sus alrededores, el Cerro de la Mesa Redonda ofrece una alternativa para quienes disfrutan del ecoturismo. También destacan las antiguas haciendas que hoy funcionan como hoteles boutique y espacios para celebrar bodas destino.

Kiosko de la Plaza principal de Lagos de Moreno Foto: Cortesía

Templo del Calvario en Lagos de Moreno Foto: Cortesía

Temacapulín: aguas termales

Temacapulín es una parada para quienes buscan combinar descanso con historia. Sus aguas termales, que alcanzan temperaturas superiores a los 40 grados Celsius, alimentan balnearios y albercas de ambiente rústico.

El pueblo también conserva una historia de resistencia comunitaria frente al proyecto original de la presa El Zapotillo. Sus habitantes defendieron sus hogares y lograron que se modificaran los planes para evitar la inundación de la localidad.

Entre sus atractivos se encuentran las fachadas tradicionales de adobe y el antiguo panteón inaugurado en 1870, desde donde se aprecian vistas del cañón y se conserva parte de la memoria del lugar.

Vista aérea de Temacapulin Foto: Cortesía

Balneario Las Peñitas Foto: Cortesía

Jalostotitlán: vinos, artesanías y bodas destino

La ruta continúa en Jalostotitlán, municipio que impulsa propuestas de vitivinicultura con viñedos boutique y vinos de altura. La experiencia se complementa con talleres de madera taraceada, donde se elaboran piezas artesanales.

En el centro destaca la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, conocida por su retablo dorado. La combinación de arquitectura, haciendas, terrazas y paisajes convierte a la localidad en una alternativa para bodas destino, promovidas también mediante el programa “Cásate en Jalos”.

Plaza principal de Jalostotitlán Foto: Cortesía

Plaza principal de Jalostotitlán Foto: Cortesía

Tepatitlán de Morelos: gastronomía alteña

Considerada la capital económica de Los Altos Sur, Tepatitlán permite acercarse a la tradición ganadera y gastronómica de la región. Entre sus productos más representativos están los quesos artesanales y otros lácteos, además de las tradicionales carnitas de cerdo.

La Plaza de Armas y sus portales son puntos ideales para disfrutar de la cocina local y conocer el ambiente cotidiano de una de las ciudades más importantes de esta zona de Jalisco.

Plaza principal de Tepatitlán, Jalisco Foto: Cortesía

Plaza principal de Tepatitlán, Jalisco Foto: Cortesía

Arandas: paisajes de agave y tradición tequilera

En Arandas, el paisaje cambia para dar paso a los campos de agave azul y a una tradición estrechamente ligada a la producción de tequila. La altitud, el clima y las características del suelo forman parte de las condiciones que distinguen a esta región tequilera.

En el centro, la Parroquia de San José Obrero destaca por su arquitectura y por albergar una campana de aproximadamente 15 toneladas, señalada como una de las más grandes del continente.

Paisajes de Arandas Foto: Cortesía

Paisajes de Arandas Foto: Cortesía

Atotonilco el Alto: cantinas tradicionales

El recorrido puede cerrar en Atotonilco el Alto con la llamada Ruta de las Cantinas, una propuesta para conocer la historia local a través de establecimientos tradicionales, botanas típicas y destilados de la región.

Más que una parada gastronómica, la experiencia permite acercarse a la hospitalidad y a las costumbres que forman parte de la vida social alteña.

Santuario de Atotonilco Especial