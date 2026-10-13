Exatlón México 2026, Batalla Colosal ¿Quién gana hoy 13 de octubre? (Exatlón México)

Durante la competencia de esta noche en Exatlón México 2026, los equipos se volverán a enfrentar en la Batalla Colosal para ganar el gran premio de la semana; a su vez, los hombres, quienes se encuentran en peligro esta semana, competirán para ganarse la Medalla Varonil.

Aquí te contamos quién gana la Batalla Colosal hoy, martes 13 de octubre, en Exatlón México.

¿Quién gana la Batalla Colosal hoy, jueves 13 de octubre, en Exatlón México?

Después de una ardua competencia por La Villa 360, los Rojos la han defendido una vez más, quedándose con sus privilegios para continuar en buenas condiciones durante la batalla de esta noche. Por lo que, de acuerdo a lo que se ha visto en las últimas competencias, el equipo Rojo sería el ganador de la Batalla Colosal de esta noche.

Mientras que los Azules parecen no ser capaces de recuperarse de la mala racha que los ha perseguido desde inicios de este mes, además parece afectarles ser el equipo que más compañeros ha perdido en el Duelo de Eliminación.

Programa : Exatlón México 2026

: Exatlón México 2026 Prueba en juego : Batalla Colosal / Medalla Varonil

: Batalla Colosal / Medalla Varonil Fecha : Martes 13 de octubre

: Martes 13 de octubre Equipo que ganará : Los Rojos

: Los Rojos Transmisión: Azteca Uno

Por otro lado, la llegada de nuevas integrantes para cada uno de los equipos podría generar un cambio en las dinámicas que se han ido observando. Con la llegada de Valeria Peyén al equipo rojo, los integrantes han recibido con gran entusiasmo a la participante de la temporada seis de Exatlón México, listos para ganar nuevamente.

A la par, llegó como refuerzo del equipo Azul, Valery Carranza; sin embargo, el equipo escarlata ha recordado ciertas rivalidades que podrían afectar su convivencia con el equipo zafiro.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 13 de octubre?

La Batalla Colosal de este martes 13 de octubre se podrá observar en vivo en su horario habitual a las 18:30 horas del centro de México. Se transmitirá en televisión abierta por el canal de Azteca UNO, además de en su página web de TV Azteca.

A su vez, también se podrá disfrutar de la transmisión en vivo de Exatlón México, a través de la plataforma de streaming Disney+.