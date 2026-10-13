Monte de Piedad: ¿Qué es el Dinero Monte y cómo se obtiene?

Tras la reanudación de actividades en Nacional Monte de Piedad después de casi un año en huelga, llegaron programas de recompensas para sus clientes más fieles.

Uno de ellos es el Dinero Monte, el cual pretende ayudar al pago de intereses de los artículos en sucursales.

¿Qué es el Dinero Monte?

Dinero Monte es un saldo a favor o recompensa electrónica que otorga Monte de Piedad mediante promociones, sorteos o programas de lealtad.

Este se utiliza de manera directa en las cajas de las sucursales y no se puede retirar o canjear por dinero en efectivo.

¿Para qué sirve el Dinero Monte?

Este salgo únicamente puede utilizarse para hacer el pago de intereses, refrendos, abonos o la liquidación de prendas empeñadas en sus sucursales.

Asimismo, el beneficio es personal e intransferible a otra persona, únicamente la o el titular del contrato podrá hacer uso del Dinero Monte. La promoción estará disponible hasta el 30 de diciembre de 2026 o hasta que se agotar el límite de recompensas ofrecidas.

¿Cómo funciona la promoción?

El salgo a favor de Dinero Monte podrá utilizarse dentro de los 5 meses posteriores a la fecha en que el saldo fue abonado, después de cumplir en el plazo este desaparecerá y se perderá el derecho a utilizarse.

Igualmente no será válido en operaciones en línea con la Tienda Monte, el pago de refrendos, abonos o desempeños en línea.

Sucursales Participantes

Puedes consultar las sucursales participantes a través de su página oficial o al número telefónico 55 2629 2790 y en los módulos de atención a cliente en las sucursales, donde recibirás información de las sucursales cercanas o el servicio disponible.