Pringles ¿Tus cenizas en una lata de Pringles? La marca de frituras ofrece 200 años de producto a quien acepte poner sus restos en esta urna especial (Pringles)

Pringles no deja de sorprender a sus consumidores. La exitosa marca de frituras aprovechó la víspera de Halloween para anunciar una oportunidad única: un fanático podrá ganarse una urna de metal personalizada con el diseño de su icónica lata y un suministro de papas gratis garantizado por 200 años.

¿Cenizas en una urna de Pringles? La macabra campaña inspirada en una historia real

Esta peculiar promoción forma parte de la campaña “Once You Drop”, en la que la marca de aperitivos ha solicitado a sus seguidores demostrar su amor incondicional por las famosas papas, comprometiéndose formalmente a que sus cenizas sean depositadas dentro de un envase.

Aunque la idea suena espeluznante, está inspirada en la historia real de Fredric J. Baur, el creador del envase cilíndrico de Pringles. Baur estaba tan orgulloso de su invento que pidió a sus allegados que, al fallecer, parte de sus restos fueran sepultados dentro de uno de estos tubos. En 2008, tras su muerte, su familia cumplió con su petición.

¿Cómo participar para ganar la urna y papas de por vida?

La promoción dio inicio este martes 13 de octubre a las 9:00 a.m. Para participar, los fanáticos deben ingresar al portal oficial de Pringles y firmar un “testamento y promesa de sabor”, aceptando el compromiso de ser enterrados en una lata de la marca.

Al completar el registro, los participantes entrarán a un sorteo para ganar una urna de diseño único que está elaborada con metal precioso, cuenta con el clásico formato cilíndrico de la lata, una tapa extraíble con un grabado personalizado y un suministro por 200 años de papas.

La dinámica estará vigente hasta el 22 de octubre a las 23:59 horas. El ganador será seleccionado al azar y anunciado oficialmente el 31 de octubre, en pleno día de Halloween.

¿Aplica la promoción de Pringles para México?

Para la mala fortuna de los consumidores locales, la promoción no estará disponible en territorio mexicano. La dinámica está restringida exclusivamente para mayores de 18 años que residan legalmente en los Estados Unidos o en el Distrito de Columbia (Washington, D.C.).