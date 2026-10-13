Halloween 2026: ¿cuándo empiezan las fiestas de Noche de Brujas en México?

Espectáculos y shows de terror que no te puedes perder esta temporada de Halloween y Día de Muertos Foto: Cortesía

Estamos a poco más de 2 semanas para que Halloween llegué a nuestro calendario, no obstante, ya existe algunas eventos planeadas para la Noche de Brujas en México este 2026.

Aquí te presentamos las actividades, el lugar y el horario de fiesta

K-Pop Horror Fest

La Friki Plaza de Ciudad de México tendrá un espacio donde la personas interesadas puedan acudir y divertirse con actividades que combinen tanto Halloween como Día de Muertos mediante: la Caja Asustada, Rally de Calaveritas y Zombie Random Dance.

Lugar : Friki Plaza, Cuauhtémoc, CDMX.

: Friki Plaza, Cuauhtémoc, CDMX. Horario : sábado 17 de octubre a las 14:00 horas.

: sábado 17 de octubre a las 14:00 horas. Precio: acceso gratuito.

Marcha Zombie 2026

Este mes se llevará a cabo la 19va edición de la Marcha Zombie en Ciudad de México, la cual contará con actividades previo a su salida como baile, maquillaje y compromiso falso. Las personas participantes pueden acudir caracterizadas de un muerto viviente.

Lugar : frente al Monumento a la Revolución con dirección al Zócalo de la CDMX.

: frente al Monumento a la Revolución con dirección al Zócalo de la CDMX. Horario : domingo 18 de octubre a partir de las 10:00 horas.

: domingo 18 de octubre a partir de las 10:00 horas. Precio: acceso gratuito, pero puedes ayudar con un donativo voluntario de alimentos.

Halloween de Vampiros 2026

El evento está ambientado con distintos géneros musicales, además de incluir un concurso de disfraces, show performativo y área de comida. Para acudir al evento es obligatorio acudir disfrazado o caracterizado.

Lugar : Mansión Tepotzotlán, Tepotzotlán, Estados Unidos.

: Mansión Tepotzotlán, Tepotzotlán, Estados Unidos. Horario : sábado 24 de octubre a las 19:00 horas.

: sábado 24 de octubre a las 19:00 horas. Precio: $200 pesos mujeres, $300 pesos hombres y $500 pesos VIP dorados.

La Chones Party Halloween

Una fiesta de disfraces llena de música y espíritu de Noche de Brujas, el tema es “Terror en Calzones”; algunas actividades son: tatuajes, venta de lencería, concurso de disfraces y stand-up. El acceso solo está disponible para personas mayores de 18 años.

Lugar : Terraza Micheviche, Miguel Hidalgo, CDMX.

: Terraza Micheviche, Miguel Hidalgo, CDMX. Horario : jueves 29 de octubre a las 20:00 horas.

: jueves 29 de octubre a las 20:00 horas. Precio: $178 pesos.

Rodada del Terror CDMX

Este rodada motociclista se realiza cada año con motivo del Día de Muertos y Halloween en Ciudad de México. Las y los participantes deben acudir caracterizados de las festividades.

Lugar : Ángel de la Independencia, Cabeza de Juárez, Ciudad Universitaria, Estadio Banorte, avenida Paseo de la Reforma y Eje 1.

: Ángel de la Independencia, Cabeza de Juárez, Ciudad Universitaria, Estadio Banorte, avenida Paseo de la Reforma y Eje 1. Horario : sábado 31 de octubre desde las 14:00 horas.

: sábado 31 de octubre desde las 14:00 horas. Precio: participación gratuita.

Fiesta de Halloween Gran Malo

Este evento es exclusivo para personas mayores de 18 años, está organizado por el youtuber mexicano Luisito Comunica; otorgará un acceso a 10 juegos del parte Aztlán, coctelería y activaciones de marca. El disfraz es obligatorio para el evento.