Los Tigres del Norte en Tiny Desk: horario, cómo y dónde ver en México

Los Tigres del Norte estarán en el Tiny Desk. La agrupación mexicana estará formando parte del Tiny Desk Concert este 15 de octubre.

Los exponentes de la música norteña y regional mexicana, Los Tigres del Norte, estarán presentando su concierto en el Tiny Desk, con motivo de conmemorar el Mes de la Herencia Hispana. Por esta razón, el concierto pasa a llamarse “El Tiny”, en donde ya se han presentado otros exponentes de la música latina y mexicana.

¿Cuándo y a qué hora se va a presentar el Tiny Desk de Los Tigres del Norte?

Fecha: 15 de octubre de 2026.

15 de octubre de 2026. Hora: 10:00 horas, tiempo de México.

10:00 horas, tiempo de México. Dónde ver: Se podrá ver desde el canal oficial de YouTube NPR Music.

La presentación ya se encuentra grabada, por lo que al entrar al canal oficial de YouTube de NPR Music, ya se puede elegir la opción de programar un recordatorio para el estreno del video.

¿Qué es El Tiny de Tiny Desk?

“El Tiny” se trata de una edición especial de los conciertos Tiny Desk de NPR Music, proyecto de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos.

Estas ediciones especiales se llevan a cabo debido a la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana, del 15 de septiembre al 15 de octubre. En él se han presentado artistas y exponentes de la música latina y de habla hispana.

¿Quiénes se han presentado en El Tiny?

Desde su primera edición en septiembre de 2021, El Tiny se ha ido solidificando entre los meses de septiembre y octubre. Aquí los artistas que se han presentado desde el inicio de esta edición especial del Tiny Desk de NPR Music:

Artistas de la primera edición (“El Tiny” 2021)

J Balvin

Diamante Eléctrico

Sech

Eme Alfonso

Silvana Estrada

maye

Prince Royce

YEИDRY

Nicki Nicole

Camila Cabello

Artistas de El Tiny 2022

Carla Morrison

Omar Apollo

Farruko

Tokischa

Susana Baca

Trueno

Jessie Reyez

Girl Ultra

Carín León

Las Mariachis Lindas

Artistas de El Tiny 2023

Rawayana

J Noa

DannyLux

Alex Cuba

Villano Antillano

Ivy Queen

Becky G

Maluma

Artistas de El Tiny 2024

Ca7riel & Paco Amoroso

The Marías

Eladio Carrión

Juanes

Danny Ocean

Sheila E.

Rita Payés

Fabiola Méndez

Ivan Cornejo

OKAN

Daniel, Me Estás Matando

Artistas de El Tiny 2025

Fito Páez

Luiza Brina

Lido Pimienta

Carlos Vives

Chuwi

Adrián Quesada

Rubio

31 Minutos

Macario Martínez

Gloria Estefan

Silvana Estrada

Artistas de El Tiny 2026