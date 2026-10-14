Los Tigres del Norte en Tiny Desk: horario, cómo y dónde ver en México

Los exponentes de la música norteña y regional mexicana, Los Tigres del Norte, estarán presentando su concierto en el Tiny Desk, con motivo de conmemorar el Mes de la Herencia Hispana. Por esta razón, el concierto pasa a llamarse “El Tiny”, en donde ya se han presentado otros exponentes de la música latina y mexicana.
¿Cuándo y a qué hora se va a presentar el Tiny Desk de Los Tigres del Norte?
- Fecha: 15 de octubre de 2026.
- Hora: 10:00 horas, tiempo de México.
- Dónde ver: Se podrá ver desde el canal oficial de YouTube NPR Music.
La presentación ya se encuentra grabada, por lo que al entrar al canal oficial de YouTube de NPR Music, ya se puede elegir la opción de programar un recordatorio para el estreno del video.
¿Qué es El Tiny de Tiny Desk?
“El Tiny” se trata de una edición especial de los conciertos Tiny Desk de NPR Music, proyecto de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos.
Estas ediciones especiales se llevan a cabo debido a la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana, del 15 de septiembre al 15 de octubre. En él se han presentado artistas y exponentes de la música latina y de habla hispana.
¿Quiénes se han presentado en El Tiny?
Desde su primera edición en septiembre de 2021, El Tiny se ha ido solidificando entre los meses de septiembre y octubre. Aquí los artistas que se han presentado desde el inicio de esta edición especial del Tiny Desk de NPR Music:
Artistas de la primera edición (“El Tiny” 2021)
- J Balvin
- Diamante Eléctrico
- Sech
- Eme Alfonso
- Silvana Estrada
- maye
- Prince Royce
- YEИDRY
- Nicki Nicole
- Camila Cabello
Artistas de El Tiny 2022
- Carla Morrison
- Omar Apollo
- Farruko
- Tokischa
- Susana Baca
- Trueno
- Jessie Reyez
- Girl Ultra
- Carín León
- Las Mariachis Lindas
Artistas de El Tiny 2023
- Rawayana
- J Noa
- DannyLux
- Alex Cuba
- Villano Antillano
- Ivy Queen
- Becky G
- Maluma
Artistas de El Tiny 2024
- Ca7riel & Paco Amoroso
- The Marías
- Eladio Carrión
- Juanes
- Danny Ocean
- Sheila E.
- Rita Payés
- Fabiola Méndez
- Ivan Cornejo
- OKAN
- Daniel, Me Estás Matando
Artistas de El Tiny 2025
- Fito Páez
- Luiza Brina
- Lido Pimienta
- Carlos Vives
- Chuwi
- Adrián Quesada
- Rubio
- 31 Minutos
- Macario Martínez
- Gloria Estefan
- Silvana Estrada
Artistas de El Tiny 2026
- Mon Laferte
- Los Mirlos
- Yendry
- Alex Ferreira —
- Melissa Aldana y Gonzalo Rubalcaba
- Panteón Rococó
- Tim Bernardes
- Los Texmaniacs
- Draco Rosa
- Los Tigres del Norte