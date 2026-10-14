Carlos Slim, empresario: “Vivan sin miedos y sin culpas; los miedos son los peores sentimientos”

Carlos Slim, presidente de Telmex El empresario tiene 86 años de edad (Cuartoscuro)

Carlos Slim Helú, uno de los empresarios más reconocidos y millonarios de México, planteó una reflexión sobre la felicidad, el equilibrio emocional, los miedos y la manera de afrontar la vida en una carta a jóvenes dirigida a la comunidad universitaria en junio de 1994.

En el documento, el empresario invitó a los jóvenes a revisar sus prioridades y a comprender que alcanzar el éxito profesional o económico no garantiza, por sí mismo, una vida plena.

Carlos Slim explica por qué vivir sin miedo ni culpa es fundamental

En su carta, Carlos Slim invita a los estudiantes a no permitir que el miedo determine sus decisiones ni que la culpa se convierta en una carga permanente. Ambos sentimientos, advierte, pueden limitar la capacidad de actuar, afectar el ánimo y dificultar la posibilidad de construir un futuro distinto.

“Vivan sin miedos y sin culpas; los miedos son los peores sentimientos del hombre, lo debilitan, lo inhiben a la acción y lo deprimen, y las culpas son un lastre enorme en nuestro pensar, al actuar y en la vida. Hacen difícil el presente y obstruyen el futuro. Para combatirlos, seamos sensatos y aceptémonos como somos, con nuestras realidades, nuestros méritos , nuestras penas y nuestras debilidades”, señala el empresario en su carta a jóvenes.

La reflexión no plantea que las personas deban ignorar sus errores o actuar sin considerar las consecuencias. Por el contrario, el empresario propone reconocer las propias limitaciones, aceptar la realidad personal y asumir con sensatez aquello que necesita corregirse. La clave, dice, está en evitar que una equivocación se convierta en una condena permanente.

De acuerdo al empresario, el miedo puede impedir que una persona aproveche oportunidades o afronte problemas que requieren una solución. La culpa, por su parte, puede mantenerla anclada en decisiones pasadas e impedirle concentrarse en lo que todavía puede cambiar.

Para Slim, aprender a reconocer estas emociones y evitar que dominen la conducta permite recuperar la capacidad de actuar.

“No permitan que sentimientos y emociones negativas dominen su ánimo. El daño emocional no viene de terceros, se fragua y desarrolla en nosotros mismos”, explica Slim.

En su carta a jóvenes, el empresario que actualmente tiene 86 años, indica que vivir sin miedo ni culpa no significa actuar sin límites, desentenderse de las consecuencias o renunciar a los principios. Implica reconocer las propias circunstancias, tomar decisiones con sensatez y evitar que las emociones terminen anulando la capacidad de actuar.