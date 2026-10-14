Sean John Combs "P. Diddy" Dan detalles de la lesión de Diddy por la que salió de prisión: habría tenido una pelea con otro interno (Foto de X)

El productor y magnate de la música Sean “Diddy” Combs, de 56 años, fue trasladado de emergencia a un hospital tras sufrir un golpe en la cabeza que inicialmente fue reportado como un accidente con una litera. Sin embargo, fuentes cercanas a las instalaciones penitenciarias revelaron el verdadero motivo de su lesión: un violento altercado en prisión.

¿Qué le pasó a Diddy Combs dentro de la cárcel?

Sean Combs, quien cumple una condena de 50 años de prisión impuesta en octubre de 2025, fue trasladado de urgencia del Centro Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey a un hospital cercano, alrededor de la 1:00 a.m. del pasado sábado 10 de octubre para recibir atención médica por la herida en la cabeza.

De acuerdo con los reportes, la lesión se produjo tras una confrontación con Christopher Coke, alias “Dudus”, un conocido líder de la pandilla jamaiquina Shower Posse que cumple una sentencia de 23 años por tráfico de drogas y armas.

El conflicto se desató a raíz del malestar de Dudus y otros reclusos por una reciente investigación periodística de NBC News, en la que se señalaba que Combs disfrutaba de un supuesto estilo de vida “VIP” y ciertos privilegios dentro de la prisión.

El reportaje también provocó que los funcionarios penitenciarios realizaran al menos dos redadas e incautaran teléfonos móviles a varios reclusos, incluido el propio Dudus, lo que encendió la tensión en el penal.

¿Cuál es el estado de salud de Sean Diddy Combs?

A pesar de la gravedad de la pelea, se informó que Combs permaneció consciente y con capacidad para comunicarse tras la agresión.

De acuerdo con fuentes citadas y la confirmación de su representante, quien señaló que la salud y el bienestar del rapero son su preocupación inmediata, Combs recibió tratamiento médico y regresó a las instalaciones penitenciarias antes del amanecer del mismo sábado.

Tras el incidente, ambos reclusos fueron enviados a la unidad de aislamiento para cumplir un castigo de dos semanas.

No obstante, Combs ya se encontraba bajo medidas de aislamiento preventivo debido a la controversia por el reportaje mediático, y el altercado ocurrió durante su hora diaria de descanso.