Remake de Zelda: Ocarina of Time; detalles y novedades del juego reveladas en el tráiler para Nintendo Switch 2

Zelda: Ocarina of Time El tráiler finalmente muestra secuencias de juego reales y da novedades sobre funciones inéditas para esta versión de Nintendo Switch 2.

Después de varias semanas de espera, Nintendo finalmente publicó este miércoles 14 de octubre el tráiler de Zelda: Ocraina Of Time, remake de su popular videojuego de la consola Nintendo 64 y que ahora estará disponible para Switch 2. El remake, reconstruido desde cero para la nueva consola revive el clásico de 1998 con mejoras de calidad de vida, cinemáticas dobladas, música orquestal y un aspecto visual mucho más detallado, manteniendo la estructura y el espíritu original.

Así se ve el remake de Zelda: Ocarina of Time

El remake ofrece un overhaul completo de los gráficos. Los entornos presentan iluminación global suave, niebla volumétrica, follaje en capas que se mueve con el viento y texturas de alta definición. Kokiri Forest luce mucho más denso y vivo, con árboles detallados, raíces definidas y un ambiente más poblado. Hyrule Field resulta impresionante, con vistas a Lon Lon Ranch y Death Mountain. Los dungeons, como el Gran Árbol Deku y el Templo del Bosque, ganan profundidad y atmósfera oscura gracias a la iluminación en tiempo real.

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Los personajes muestran modelos más detallados, con túnicas multicapa, patrones bordados y animaciones faciales y corporales mejoradas. Aunque el estilo mantiene rasgos exagerados y “de muñeca” del original, en movimiento resulta convincente y fluido. Algunos previews destacan el realismo de la iluminación y los efectos de agua, aunque se mencionan detalles menores como cabellos algo aliasados o caras ligeramente brillantes.

¿Qué novedades hay en el modo de juego de Zelda: Ocarina Of Time?

Comp parte de las novedades de esta reedición, Nintendo ha destacado funciones como:

ZELDA NOTES: Integración con la app de Nintendo Switch en dispositivos inteligentes. Ofrece mapas, información de misiones, registros de actividad, perfil del jugador, “Trails of Time” (o Fil del Temps / Threads of Time), funcionalidad amiibo, quizzes y más. El tapestry de “Threads of Time” actúa como un diario visual de la progresión y puede dar pistas si el jugador se pierde.

Integración con la app de Nintendo Switch en dispositivos inteligentes. Ofrece mapas, información de misiones, registros de actividad, perfil del jugador, “Trails of Time” (o Fil del Temps / Threads of Time), funcionalidad amiibo, quizzes y más. El tapestry de “Threads of Time” actúa como un diario visual de la progresión y puede dar pistas si el jugador se pierde. Ocarina con micrófono : Se pueden tararear o tocar melodías (incluso con ocarinas físicas oficiales) y el micrófono de Switch 2 las detecta para que Link las reproduzca en el juego.

: Se pueden tararear o tocar melodías (incluso con ocarinas físicas oficiales) y el micrófono de Switch 2 las detecta para que Link las reproduzca en el juego. Hall of Fallen Heroes: Un espacio con estatuas de monstruos derrotados donde se puede aprender sobre ellos o reenfrentarse en combates.

Un espacio con estatuas de monstruos derrotados donde se puede aprender sobre ellos o reenfrentarse en combates. Amiibo: Dos nuevas figuras (Young Link y Young Zelda, previstas para 2027) desbloquean máscaras especiales estilo N64. Los amiibo existentes de la saga Zelda otorgan objetos útiles.

Dos nuevas figuras (Young Link y Young Zelda, previstas para 2027) desbloquean máscaras especiales estilo N64. Los amiibo existentes de la saga Zelda otorgan objetos útiles. Diálogos expandido y doblaje completo: Las cinemáticas y conversaciones están completamente dobladas (Link permanece silencioso), con más texto y animaciones expresivas.

Además, La música cuenta con un regrabado sinfónico orquestal. También hay pequeños cambios de diseño de niveles: más verticalidad en zonas tempranas, Hyrule Castle Town con áreas adicionales explorables y reordenamientos menores en Kakariko Village.

¿Cuándo se podrá jugar el remake de Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2?

The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 el 5 de noviembre de 2026. Las preórdenes ya están disponibles (versión física con packaging especial de primera impresión con foil texturizado, y digital). Forma parte de las celebraciones del 40.º aniversario de la saga, junto a la edición especial de Switch 2 temática Zelda (29 de octubre