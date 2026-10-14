¿Próximo GTA volverá a tardar 13 años? Rockstar da las claves para ya no tardar tanto en el desarrollo (Rockstar Games)

Existe la posibilidad de que Rockstar Games no haga esperar tanto a sus fanáticos tras el extenso desarrollo de GTA VI, catalogado como uno de los procesos más prolongados en la historia de la compañía. La nueva entrega requirió 13 años para salir a la luz desde el lanzamiento de GTA V en 2013, atravesado por reestructuraciones internas y la complejidad técnica de diseñar su mundo abierto.

¿Podría un próximo GTA o nuevo videojuego tardar menos en desarrollarse?

Los responsables del desarrollo explicaron que el motor gráfico, las herramientas tecnológicas y los procesos de trabajo optimizados durante estos años servirán como una base fundamental para sus próximos proyectos. Al no tener que reconstruir gran parte de su tecnología desde cero, el estudio prevé un ritmo de creación mucho más ágil en comparación con la década que tomó culminar GTA VI.

Phil Hooker, líder técnico de Rockstar Games, afirmó que la infraestructura y el equipo consolidado durante este proyecto permitirán trabajar con mayor rapidez: “Confío en que podemos construir sobre esto e ir más hacia los lados que hacia arriba para crear contenido más atractivo”, señaló Hooker respecto a la evolución del estudio.

Asimismo, mediante un reportaje publicado por Bloomberg sobre la dinámica interna en Rockstar North, desarrolladores de GTA VI señalaron que el manejo del mundo abierto de Vice City permitió crear una base tan sólida que sus próximas producciones no tardarán tanto en llegar al mercado.

El estudio busca acercarse a la eficiencia de sus primeros años, cuando el tiempo de creación entre GTA III y GTA: Vice City fue considerablemente menor debido a que un título se desarrollaba mientras el anterior terminaba de pulirse.

¿Por qué tardó tanto tiempo en desarrollarse ‘GTA VI’?

Durante los primeros años de producción de GTA VI, Rockstar Games invirtió una inmensa cantidad de tiempo y esfuerzo en el desarrollo de Red Dead Redemption 2, lo que retrasó la creación de la nueva entrega de la saga criminal.

A esto se sumó una etapa inicial en la que la visión del proyecto no estaba completamente definida, además del tiempo dedicado al diseño de sistemas avanzados para que los personajes no jugables (NPC) reaccionaran de forma natural ante situaciones inesperadas, así como mecánicas de interacción complejas entre los protagonistas, Lucia y Jason, fuera de las misiones principales.

Por otro lado, desde 2018 la plantilla de empleados de Rockstar creció de 2,441 a 4,711 trabajadores distribuidos en 12 oficinas. Aunque esta expansión multiplicó la capacidad operativa del estudio, la integración de todos los sistemas del juego y la coordinación entre sedes continuaron enfrentando diversos obstáculos a lo largo del desarrollo.