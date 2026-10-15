Victoria’s Secret Fashion Show 2026: quiénes cantarán, qué modelos desfilarán, a qué hora y dónde verlo en México

Uno de los días más esperados por todas las amantes de la moda está por llegar. Así es, las alas, el brillo, las prendas espectaculares y los shows más icónicos están listos para volver a compartir el escenario del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, el cual celebrará una nueva edición este domingo 18 de octubre.

Como de costumbre, el desfile más esperado de las girls llega con una combinación de estrellas pop, modelos reconocidas internacionalmente y una apuesta por conectar con sus seguidores de una manera diferente.

Este año, el espectáculo se trasladará a Los Ángeles, California, después de dos ediciones celebradas en Nueva York. El cambio de sede suma un nuevo capítulo a la historia del desfile, que ha pasado por distintas etapas para mantener su lugar como uno de los eventos más reconocibles de la industria de la moda.

¿Quiénes cantarán en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

El show musical del VSFS jamás es cosa menor. Estos espectáculos han marcado la historia de decenas de artistas y han dejado registro de momentos top en la industria. Este año la pasarela de los ángeles de Victoria’s Secret tendrá un elenco integrado completamente por mujeres. La selección reúne propuestas de hip-hop, country y música pop global, con la intención de darle personalidad a los distintos momentos de la pasarela.

Estas son las artistas confirmadas para el Victoria’s Secret Fashion Show 2026:

KATSEYE: el grupo femenino será el encargado de abrir el espectáculo. Su presencia añade un toque de pop internacional.

el grupo femenino será el encargado de abrir el espectáculo. Su presencia añade un toque de pop internacional. Megan Moroney: la cantante llevará el country al desfile, con una propuesta distinta a los sonidos que suelen dominar los grandes eventos de moda.

la cantante llevará el country al desfile, con una propuesta distinta a los sonidos que suelen dominar los grandes eventos de moda. Megan Thee Stallion: la rapera aportará la energía del hip-hop y promete uno de los segmentos más potentes de la velada.

la rapera aportará la energía del hip-hop y promete uno de los segmentos más potentes de la velada. Tate McRae: la artista canadiense representará al pop con una presentación que complementará la propuesta musical del evento.

¿Qué modelos desfilarán en Victoria’s Secret 2026?

El casting de este año también reúne nombres que han marcado distintas etapas de la marca con figuras que representan una nueva generación de modelos. Entre las participantes anunciadas destacan Gigi Hadid, Adriana Lima y Candice Swanepoel, tres de las figuras más reconocidas por el público del desfile.

A ellas se suman Ashley Graham, Alex Consani, Paloma Elsesser, Anok Yai, Imaan Hammam, Devyn Garcia, Joan Smalls y Abby Champion. La lista combina trayectorias consolidadas con perfiles contemporáneos que han ganado presencia dentro de la industria.

La participación de modelos con diferentes características físicas y estilos también mantiene sobre la mesa una conversación importante: cómo ha cambiado la representación de la belleza en las grandes pasarelas y qué lugar tienen hoy la diversidad y la inclusión en las campañas de moda.

¿Cuándo y a qué hora ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en México?

El desfile se realizará el domingo 18 de octubre de 2026. Para quienes se encuentren en la Ciudad de México y otras localidades del horario del centro del país, la transmisión comenzará a las 17:30 horas.

¿Dónde ver el desfile de Victoria’s Secret en vivo y gratis?

El evento podrá seguirse mediante el canal oficial de Victoria’s Secret en YouTube, así como en las cuentas oficiales de la marca en Instagram y TikTok.