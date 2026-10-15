Lady Gaga antes de la fama revelan imagen de su participación en una obra de teatro escolar (X: @ladygaga / @gagadaily)

Sumergirse en los recuerdos de la juventud y rescatar pasajes de los primeros pasos artísticos suele revelar la esencia de los grandes talentos. Tal es el caso de la cantante, compositora y actriz de 41 años, Lady Gaga, de quien se dieron a conocer imágenes inéditas de su etapa actoral en el teatro escolar, mucho antes de alcanzar la fama internacional.

¿Cómo fueron los inicios de Lady Gaga en el teatro escolar?

Las imágenes salieron a la luz a través de la plataforma Reddit, donde un excompañero de reparto revivió el paso de la estrella pop, entonces conocida simplemente como Stefani Joanne Germanotta, por el musical estudiantil Damn Yankees.

De acuerdo con la publicación, Germanotta asistía a un colegio de artes en Manhattan que colaboraba frecuentemente en obras teatrales con una institución hermana.

“Yo estudiaba en una escuela católica para varones en Manhattan y ella iba a nuestra escuela hermana. Cuando organizábamos obras escolares, las chicas también hacían audiciones. Ella siempre conseguía un papel protagonista. Cantaba el himno nacional en los partidos deportivos entre grupos de la escuela”, relató el usuario. “Conectaba con muchos de nosotros y, sí, en aquel entonces todos éramos chicos homosexuales que aún no habíamos salido del clóset. ¡Hay cosas que nunca cambian!”.

One of Lady Gaga’s former classmates shared some memories about her trying out for school productions: “I went to an all boys Catholic school in Manhattan, she went to our sister school. When we had school plays, the girls tried out. She was always a lead. She'd sing the national anthem at intramural games. She vibed with a lot of us, and yes, we were all closeted gay boys at the time. Some things never change! I can't upload a video but I made a gif of her in our production of Damn Yankees. A star since the beginning.” — LⱯDY GⱯGⱯ NOW🪞 (@ladygaganownet) October 15, 2026

De las obras escolares a las grandes producciones de Hollywood

La inclinación de la intérprete por la actuación ha sido un pilar constante en su trayectoria. Antes de consolidar su alter ego musical, tuvo una breve aparición en la serie Los Soprano en 2001, para posteriormente realizar cameos en películas como Machete Kills y Sin City.

Su consagraciòn cinematográfica llegó al dar vida a Ally en Nace una estrella junto a Bradley Cooper, papel que le valió dos nominaciones al premio Oscar, obteniendo la estatuilla a Mejor Canción Original por “Shallow”.

A lo largo de su carrera actoral ha sumado participaciones en producciones como House of Gucci, Joker: Folie à Deux, la serie American Horror Story, Wednesday y una aparición en la secuela de El diablo viste a la moda.

Cabe destacar que la artista no ha ocultado su deseo de llevar su talento a los escenarios de Broadway, no solo como intérprete, sino creando una obra propia desde cero: “Me encantaría escribir un musical. Creo que me daría muchísima alegría. Lo primero que tengo que hacer es averiguar cuál es la historia importante que quiero contar”, declaró en su momento sobre sus proyectos a futuro.