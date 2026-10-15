Festival de Macetas 2026: Vivero Boutique reúne plantas, arte y música en CDMX

Vivero Boutique 2026: dónde y cuándo será el Festival de Macetas Foto: Cortesía

Si te gustan las plantas, el diseño y los planes culturales, el Festival de Macetas presenta una nueva propuesta para descubrir en Ciudad de México. Se trata de Vivero Boutique, un pop-up vegetal itinerante que reunirá plantas, macetas, arte contemporáneo, música y gastronomía del 16 al 18 de octubre de 2026 en Galería Alterna.

La iniciativa, impulsada por Carla Hernández y Selene Patlán, busca ampliar la manera en que nos relacionamos con las plantas. Más allá de utilizarlas como elementos decorativos, la propuesta invita a conocer sus necesidades, reconocer la diversidad de especies y elegir de forma más consciente aquellas que pueden desarrollarse mejor en cada espacio.

Vivero Boutique 2026: dónde y cuándo será el Festival de Macetas Foto: Cortesía

¿Qué habrá en el Vivero Boutique del Festival de Macetas?

Uno de los ejes de Vivero Boutique es acercar al público a una selección de plantas, tierras productivas, macetas y especies nativas. La idea es ayudar a descubrir qué opciones pueden adaptarse mejor a las condiciones de cada hogar, terraza, balcón o jardín.

La exposición solar, la semisombra y las características de crecimiento son algunos de los factores que conviene considerar antes de elegir una planta. Conocer estas necesidades permite tomar decisiones de compra más informadas y contribuir a que las especies se mantengan saludables.

Vivero Boutique 2026: dónde y cuándo será el Festival de Macetas Foto: Cortesía

La propuesta también pone sobre la mesa la importancia de la diversidad vegetal y de los jardines de pequeña escala. Incluso en espacios reducidos es posible incorporar vegetación, siempre que se seleccionen especies adecuadas para las condiciones disponibles.

Vivero Boutique 2026: dónde y cuándo será el Festival de Macetas

Arte contemporáneo, música y gastronomía

Vivero Boutique también busca convertirse en un punto de encuentro cultural. Durante los tres días habrá propuestas musicales, exposiciones artísticas y una oferta gastronómica a cargo de Cocina de Humo.

La programación incluye un show de Gabbo Solís, imitador de José José, el viernes; DJ sets de DJ Chato el sábado, y un performance sonoro de la artista Karla Leyva para cerrar el domingo. El paisajista Hugo Sánchez Music participará con una selección musical durante las tres jornadas.

Vivero Boutique 2026: dónde y cuándo será el Festival de Macetas Foto: Cortesía

En el apartado artístico, Galería Alterna presentará un solo show de Beatriz Simón, artista visual mexicana cuya obra se desarrolla principalmente alrededor de la pintura y la abstracción. La exposición reúne nueve obras, con once pinturas en total, incluidos dos dípticos, realizadas con técnicas mixtas.

A esta propuesta se suma Mirror, una muestra colectiva con trabajos de Cecilia Cervantes, Miguel Ángel Carrera, Pilar de Ariño y Sarah Philouze, que explora distintas relaciones entre repetición y diferencia.

Vivero Boutique 2026: dónde y cuándo será el Festival de Macetas Foto: Cortesía

Artesanos, macetas y diseño independiente

El encuentro reunirá a creadores y proyectos relacionados con la cerámica, las macetas, el diseño y la cultura vegetal. Entre los artesanos participantes están David Hernández, Florencia Ocampo, Ilcia Hernández e Isaac García.

También estarán presentes 1050° Cooperativa, Dealer de Macetas, Eje Cinco, Endaró, Estudio Fangoso, Jacinto Galería Viva, Piedra Fuego, Tam Tam, Terraluz y Yinztlics.

La variedad de propuestas busca conectar a quienes disfrutan de las plantas con proyectos creativos que exploran otras maneras de integrarlas en los espacios cotidianos.

Vivero Boutique 2026: dónde y cuándo será el Festival de Macetas Foto: Cortesía

¿Cuándo y dónde será Vivero Boutique 2026?

Vivero Boutique se realizará el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, de 11:00 a 19:00 horas, y el domingo 18, de 11:00 a 15:00 horas.

La sede será Galería Alterna, ubicada en Prado Sur 125, Ciudad de México. La entrada será libre, pero es necesario realizar un registro previo mediante el formulario oficial de acceso.

Con una combinación de plantas, arte, música y gastronomía, Vivero Boutique propone una alternativa para disfrutar el fin de semana y acercarse a una cultura vegetal que prioriza el conocimiento, la diversidad y las decisiones conscientes.