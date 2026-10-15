Fábrica de Chucky ¿Qué es la Fábrica de Chucky en CDMX y por qué la alcaldía GAM suspendió sus actividades? (Redes Sociales)

Durante la temporada de Halloween, diversos hogares de la Ciudad de México suelen adaptar sus fachadas con las decoraciones más espeluznantes y llamativas de la época. Sin embargo, una casa en la colonia Lindavista ha destacado como uno de los puntos más icónicos de la capital, transformando cada año su exterior con temáticas inspiradas en clásicos del cine de terror. Para este 2026, el montaje principal estuvo dedicado a Chucky, el muñeco diabólico.

Pese a la popularidad del sitio, la alcaldía Gustavo A. Madero determinó la suspensión temporal de las actividades que se realizaban en los alrededores del inmueble debido a múltiples quejas vecinales relacionadas con la alta concentración de personas y las afectaciones a la movilidad peatonal y vehicular de la zona.

¿Por qué suspendieron las actividades en la ‘Fábrica de Chucky’?

La medida gubernamental responde a los reportes presentados por los habitantes de la colonia Lindavista, quienes manifestaron su inconformidad y preocupación por el impacto que la masiva afluencia de visitantes genera en la dinámica cotidiana del vecindario.

Ante esta situación, las autoridades locales aplicaron la suspensión preventiva en el inmueble con el objetivo de atender las inquietudes ciudadanas y prevenir riesgos en la comunidad.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la población a no acudir a la ubicación durante los días de suspensión, programados para este jueves 15 y viernes 16 de octubre de 2026.

Hasta el momento, las fuentes oficiales no han precisado si las actividades para los fanáticos podrán reanudarse tras el 16 de octubre o si se implementarán nuevos protocolos para gestionar el acceso de los visitantes.

¿De qué trata la exhibición de Chucky en la casa de Lindavista?

La propiedad, ubicada en la calle Quito número 864, esquina con avenida Lindavista, al norte de la Ciudad de México, se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales por el nivel de detalle de su propuesta visual.

Para la temporada 2026, sus propietarios convirtieron la fachada en una fábrica de juguetes inspirada en la ambientación industrial de la segunda entrega de Chucky, integrando luces rojas, escenografía temática y figuras del personaje.

Cabe destacar que el recinto no funciona como una atracción interactiva ni permite el acceso al interior de la vivienda; se trata de un montaje exterior concebido para que los peatones observen la decoración desde la banqueta y puedan tomarse fotografías de manera completamente gratuita.