Jueves 2x1 Ticketmaster HOY: lista completa de conciertos y eventos con promoción este 15 de octubre

Promociones 2x1 en Ticketmaster jueves 18 de junio Foto: Generada con IA

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 15 de octubre de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.

La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 15 de octubre

Conciertos

Abel Pintos – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Adolescentes Orquesta – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Airbag – Pepsi Center (México)

– Pepsi Center (México) Alizzz – Pabellón del Palacio de los Deportes (México)

– Pabellón del Palacio de los Deportes (México) Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Andrés Obregón – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Angélica María y Enrique Guzmán – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) AOT The Last Concert – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Arde Bogota – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Arturo Sandoval – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Aterciopelados – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Axel Muñiz – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Bad Gyal – Palacio de los Deportes (Ciudad de México) / Auditorio Banamex (Monterrey) / Auditorio Telmex (Zapopan)

– Palacio de los Deportes (Ciudad de México) / Auditorio Banamex (Monterrey) / Auditorio Telmex (Zapopan) Caloncho – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Carlos MacÍas – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Christian Sands – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Collage – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Congreso Mundial del Mariachi – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) / El Cantoral (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) / El Cantoral (Mexico) Coro Acardenchado – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Cumbia Ciudad – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) David Bisbal – Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Banamex (Monterrey) / Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Banamex (Monterrey) / Auditorio Nacional (Ciudad de México) Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) El Consorcio – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Elefante – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Entre Ardidas El Show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Estela Nuñez y Jorge Muñiz – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Estela Núñez – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Fernando Delgadillo – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Flamencura – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Fobia – Palacio de los Deportes (Ciudad de México)

– Palacio de los Deportes (Ciudad de México) Francisca Valenzuela – Foro Puebla (Mexico)

– Foro Puebla (Mexico) Grupo Compay Segundo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Helado Negro – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Hombres G – Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Telmex (Zapopan) Hwang In Youp – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) I Love Dance – Auditorio Banamex (Monterrey) / Estadio Alfredo Harp Helú (Ciudad de México)

– Auditorio Banamex (Monterrey) / Estadio Alfredo Harp Helú (Ciudad de México) Ídolos del Corazón con los Terrícolas, Los Bryos y Los Solitarios – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Jarocho SON – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Jerry Rivera – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Jesse & Joy – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Jimmy Sea – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Jorge Muñiz – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Julio Preciado – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Justin Quiles – Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Telmex (Zapopan) Kapo – Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Banamex (Monterrey) Kneecap – Pabellón del Palacio de los Deportes (México)

– Pabellón del Palacio de los Deportes (México) Kurt – La Maraka (México)

– La Maraka (México) La Bruja de Texcoco – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) La Cantadera – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) La Caravana del Amor – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) La Gusana Ciega – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Leire Martínez – Teatro Metropólitan (México) / Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Teatro Metropólitan (México) / Escenario GNP Seguros (Monterrey) Lenny Tavárez – Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Banamex (Monterrey) Leyendas de la Cumbia – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Leyendas el show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Liquits – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Los Ángeles Negros – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Los Baby’s – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Los De Aguilera – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Los Pericos – Teatro Estudio Cavaret (Zapopan)

– Teatro Estudio Cavaret (Zapopan) Los Terrícolas – La Maraka (México)

– La Maraka (México) LP – Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Auditorio Telmex (Zapopan)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Auditorio Telmex (Zapopan) Majo Aguilar – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Majo Rivas – Sala Pepsi Black (Ciudad de México)

– Sala Pepsi Black (Ciudad de México) Malcriada – Pabellón del Palacio de los Deportes (México)

– Pabellón del Palacio de los Deportes (México) María José – Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Banamex (Monterrey) María León – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Matisse – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Melissa Aldana – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Mike Lamadrid – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Napoleón – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Navidad con The Beatles – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Nicho Hinojosa – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Nuestros Boleros de Cantina. Carlos Carreira y Salvador Aponte. – El Cantoral (Mexico)

– El Cantoral (Mexico) OMD – Teatro Estudio Cavaret (Zapopan)

– Teatro Estudio Cavaret (Zapopan) Pablo Alborán – Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Banamex (Monterrey) Pavel Loaria – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Peces Raros – Auditorio BB (México)

– Auditorio BB (México) Pedro Fernández – Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Telmex (Zapopan) Pim Pau – El Cantoral (Mexico)

– El Cantoral (Mexico) Pimpinela – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Porter – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) RaiNao – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Ricardo Montaner – Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Telmex (Zapopan) Rubio – Auditorio BB (México)

– Auditorio BB (México) Serbia – Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Teatro Metropólitan (México)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Teatro Metropólitan (México) Sofia Rei – Casa FIC- Trasnoche (Guanajuato)

– Casa FIC- Trasnoche (Guanajuato) Tatiana – La Maraka (México)

– La Maraka (México) The Big Band Experience ¨Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller¨ – La Maraka (México)

– La Maraka (México) The Lemon Bucket Orkestra – Explanada de la Alhondiga de Granaditas (Guanajuato)

– Explanada de la Alhondiga de Granaditas (Guanajuato) TIMO – Pepsi Center (México)

– Pepsi Center (México) Tragico Ballet “25 Aniversario” – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Trendline Utopía Tour – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Trueno – Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Banamex (Monterrey) Un Aplauso para el Amor – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Urbano Fest – Pepsi Center (México)

Teatro

12 Princesas en Pugna – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Acá entre nos – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Afterglow – Teatro Virginia Fábregas (México)

– Teatro Virginia Fábregas (México) Amigos Intocables – Teatro Centenario Coyoacan (Ciudad de Mexico)

– Teatro Centenario Coyoacan (Ciudad de Mexico) Angelica Retana – Templo de Marfil de Abajo (Marfil)

– Templo de Marfil de Abajo (Marfil) Ánimas del purgatorio – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Archivo Confidencial: CÁMARA BLANCA – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) Así lo veo yo – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) Beetlejuice, El Musical – Centro Cultural Teatro I (México)

– Centro Cultural Teatro I (México) Bonsái – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Born in Amerika – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve – Teatro San Jerónimo Independencia (México)

– Teatro San Jerónimo Independencia (México) Calaveritas – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Caleidoscopio de Movimiento y Tradición – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Canto porque me Encanta – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Coco Tributo Musical y Teatral – Teatro Ferrocarrilero (México)

– Teatro Ferrocarrilero (México) Como quieras... ¡Perro Ámame! – Teatro Virginia Fábregas (México)

– Teatro Virginia Fábregas (México) Compañía Nacional de Teatro – Teatro Principal (Guanajuato)

– Teatro Principal (Guanajuato) Cosas raras – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Cuarteto Arod – Teatro Juárez (Guanajuato)

– Teatro Juárez (Guanajuato) D’mente – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Defendiendo al cavernícola – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Descubriendo a Cri Cri – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Dracula (Teatro Tepeyac) – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Each Man Kills the thing He Love... (OSCAR WILDE IN MEMORIAM) – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) Échame a mí la culpa – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) El Cadáver de la Novia Movie Concert – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) El Cascanueces (Auditorio Nacional) – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) El Cascanueces: memorias del tío Drosselmeyer – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) El Cascanueces: Una Navidad Mexicana – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) EL CASCANUECES, BALLET – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El Diario de Ana Frank – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El diario de un loco (Teatro Hidalgo) – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) El espiritu del gran lago – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) El Juego Que Todos Jugamos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) El Mago de Oz, Musical (Teatro Tepeyac) – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El Perra Madre – La Maraka (México)

– La Maraka (México) El Puente de los recuerdos – Teatro San Jerónimo Independencia (México)

– Teatro San Jerónimo Independencia (México) El Rey León – Teatro Telcel (México)

– Teatro Telcel (México) El Sótano – Teatro Fernando Soler (México)

– Teatro Fernando Soler (México) Elefante, Ópera en espacio mínimo – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) En la Madre, nació el gran villano – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Entremeses Cervantinos – Plaza de San Roque (Guanajuato)

– Plaza de San Roque (Guanajuato) Esquizofrenia – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) Flamenco Outcasts. Surcando las fronteras de lo jondo – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) Frankenstein, danza contemporánea- La Infinita Compañía – Capilla Gótica (México)

– Capilla Gótica (México) Historias de la Huasteca – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Infierno – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) Juntos Salvaremos la Navidad - Multimedia Teatro – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) Kristine Opolais, Recital, 12+. Ingreso 18:30 h. – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) La Casi Despedida – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) La Clase – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) La Dama De Negro – Teatro 11 de Julio (México)

– Teatro 11 de Julio (México) La Gaviota – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) La Muerte De Un Viajante – Teatro Rafael Solana (México)

– Teatro Rafael Solana (México) La Nota – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) La obscenidad de la carne. – Teatro Renacimiento (México)

– Teatro Renacimiento (México) La Rumba – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) La señora de la Radio – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Las Andanzas de la Catrina – Telón de Asfalto (México) / Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Telón de Asfalto (México) / Teatro Xola Julio Prieto (México) Las Leonas – Teatro México (México)

– Teatro México (México) Las niñas y los niños de papel – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Leyendas de Terror – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Leyendas Mexicanas Del Terror 2 – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Lo peor de mis amigos – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Los monólogos de la vagina – Nuevo Teatro Libanés (México) / Teatro Tepeyac (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) / Teatro Tepeyac (México) Macbeth – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Mentidrags – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Mentiras El Musical – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Mentiras la Gira – Teatro Galerías (Zapopan)

– Teatro Galerías (Zapopan) Monstruos el Musical – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Nacahue: Ramón y Hortensia – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) No es otra telenovela mexicana – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) NOSOTROS ÍBAMOS A CAMBIAR EL MUNDO – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Nuestra ísla – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) One Piece en Concierto Beyond the Horizon – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Orquesta Cámara Bellas Artes Gala 70 Aniversario, 8+. Ingreso 16:30 h. – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México – Sala Silvestre Revueltas (México)

– Sala Silvestre Revueltas (México) Orquesta Nacional de Jazz – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas – Templo de la Compañía (Guanajuato)

– Templo de la Compañía (Guanajuato) Paco de Miguel – Teatro Galerías (Zapopan) / Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Galerías (Zapopan) / Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Teatro Metropólitan (México) Pepe Pelos – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Perfume De Gardenia – Teatro San Rafael (México)

– Teatro San Rafael (México) Platanito Show – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Por Temor A Que Cantemos Libres – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Puentes Sonoros entre Japón y México. Una velada con Fukuma-Justus – Sala Silvestre Revueltas (México)

– Sala Silvestre Revueltas (México) Puras Cosas Maravillosas – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Qué desastre de función – Teatro Jorge Negrete (México)

– Teatro Jorge Negrete (México) Razones para decirte adiós – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Ride The Cyclone México – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Slavas Snowshow – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Sobreviví al Apocalipsis Zombi – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Somos el enemigo – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Sor-presas – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Terror en Tlatelolco – Centro de Convenciones Tlatelolco (México)

– Centro de Convenciones Tlatelolco (México) Thriller “Tributo a Michael Jackson”, especial día de muertos – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Toc Toc – Teatro Royal Pedregal (México)

– Teatro Royal Pedregal (México) Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Tuna España – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Un vuelo musical a través del tiempo – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Una Flor en cada amor – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Xandul, Estación Melancolía – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

Deportes

Budo Sento – Gimnasio Olimpico Juan de la Barrera (Ciudad de México)

– Gimnasio Olimpico Juan de la Barrera (Ciudad de México) Diablos Rojos Basquetbol – Gimnasio Olimpico Juan de la Barrera (Ciudad de México)

– Gimnasio Olimpico Juan de la Barrera (Ciudad de México) Siempre Steelers Watch Party – Forum Hipódromo de las Américas (Ciudad de Mexico)

Para la familia

Cenicienta – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El traje nuevo del emperador – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Hansel y Gretel – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Magos Joe Y Moy – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Thriller, Halloween show & costume contest, Michael Jackson – Foro Red Access (México)

Shows

Cirque Du Soleil ECHO – Gran Carpa Soleil en Plaza Patria (Guadalajara)

– Gran Carpa Soleil en Plaza Patria (Guadalajara) Dr. Eduardo Calixto – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Esta con Madres – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Festival Fado México – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Festival Internacional Cervantino – Casa FIC - Jardín San Pedro (Guanajuato)

– Casa FIC - Jardín San Pedro (Guanajuato) Ked El Hombre Magia – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) La Nena Sin Tabú – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Nicho Hinojosa – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Piaf Sinfónico – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Tributo a Jose Jose, Chess Malo y La Nave Del Olvido – Foro Red Access (México)

¿Cómo funciona el Jueves 2x1?

La mecánica es sencilla y muy clara:

La promoción solo está disponible durante el jueves

Aplica únicamente en eventos seleccionados

Se activa directamente en la plataforma oficial

El beneficio se refleja al momento de la compra

No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente

Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen: los boletos vuelan en cuestión de horas.