¿Quién era Yoo Ji-won? La influencer de 25 años que murió a metros de llegar a la meta de un maratón

Durante la media maratón de Seoul Race en Seúl, la corredora surcoreana Yoo Ji-won de 25 años se desvaneció a 500 metros de la línea de meta el pasado 11 de octubre alrededor de las 8:49 horas, tiempo de Corea del Sur, fue atendida de manera inmediata por los servicio médicos y trasladada a un hospital local.

Una vez en el hospital Yoo recibió el tratamiento correspondiente de reanimación cardiopulmonar, sin embargo, la influencer perdió la vida.

Organizadores de la carrera confirmaron su fallecimiento a través de redes sociales el pasado 12 de octubre, “se produjo una situación de emergencia en el punto de 20.6 km donde un participante en el medio curso de la carrera de Seúl se derrumbó […]desafortunadamente, falleció”.

¿Quién era Yoo Ji-won?

“No tengo un sueño, solo quiero correr” era una de sus descripciones en el perfil de la influencer y corredora de 25 años.

Yoo Ji-won nació en 2001 en Corea del Sur, actualmente se encontraba estudiando el programa de posgrado en el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) en semiconductores de última generación aplicados a la Inteligencia Artificial.

Estudió en la Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Universidad de Mujeres Ewha en Corea del Sur, una institución privada.

Ji-won era embajadora de la marca de lentes deportivos AirFly Corea. Hasta el momento no hay información oficial sobre la causa de muere de Yoo.

Carta de despedida de su amigo

Bummy, uno de los amigos cercanos de Ji-won compartió un mensaje de despedida acompañado de fotos junto a la Yoo.

“No sé qué clase de persona habré sido para ti ni cómo me recordarás, pero para mí tú fuiste la amiga más querido, alguien con quien compartí innumerables preocupaciones y confidencias, y la mejor compañera de running, con quien siempre disfrutaba correr” escribió en Instagram.

Asimismo, Bummy contó que el también se encontraba participando en la media maratón junto a Yoo Ji-won donde observó la aglomeración de gente tras el accidente, sin esperar que la afectada fuera su amiga; igualmente añadió que la acompañó durante 12 horas en su tratamiento en el hospital “guardaré nuestros preciosos recuerdos en mi corazón durante toda mi vida”.