Tesla Roadster, el nuevo juguete de Elon Musk: desafía la gravedad y maniobra en el aire

Tesla Roadster. El nuevo auto de Elon Musk que puede propulsarse en el aire. (Wikimedia Commons, tesla.com, Crónica Digital)

El empresario estadounidense Elon Musk volvió a sorprender al mundo de la tecnología con la presentación del nuevo Tesla Roadster, un automóvil deportivo eléctrico capaz de elevarse del suelo y realizar maniobras aéreas mediante un sistema de propulsión desarrollado en colaboración con SpaceX.

Durante un evento celebrado este jueves 15 de octubre en las instalaciones de pruebas de SpaceX, cerca de Waco, Texas, el director ejecutivo de Tesla mostró las capacidades de la segunda generación del Roadster, un proyecto anunciado originalmente en 2017 y que ha acumulado numerosos retrasos.

La demostración permitió observar cómo el vehículo recorría una rampa prácticamente vertical, permanecía invertido y posteriormente realizaba maniobras en el aire antes de aterrizar. Además, Tesla aseguró que su nuevo deportivo es capaz de acelerar de 0 a 60 kilómetros por hora en apenas 0.81 segundos.

¿Cómo funciona el Tesla Roadster que puede elevarse y maniobrar en el aire?

A diferencia de los automóviles eléctricos convencionales, el nuevo Tesla Roadster incorpora un sistema de propulsión inspirado en la tecnología aeroespacial de SpaceX, otra de las compañías dirigidas por Elon Musk. El vehículo utiliza propulsores de gas frío que expulsan aire comprimido a gran presión para generar una fuerza capaz de modificar su movimiento y elevarlo momentáneamente del suelo.

De acuerdo con las explicaciones ofrecidas durante la presentación, el automóvil cuenta con depósitos de aire de alta presión que pueden almacenar hasta 600 litros, además de un conjunto de diez propulsores que permiten controlar sus movimientos.

Durante la demostración, el Roadster realizó dos maniobras particularmente llamativas. Primero, ascendió por una rampa y permaneció invertido gracias a un sistema de succión que genera una fuerza de adherencia contra la superficie. Posteriormente, el automóvil se impulsó fuera de la estructura y efectuó un giro en el aire antes de regresar al suelo mediante sus propulsores.

El vehículo también realizó un desplazamiento aéreo sobre varios automóviles de Tesla, entre ellos el Model 3, Model Y, Cybertruck, Semi y Cybercab. Ahora queda la duda sobre si estas maniobras podrán realizarse en vía pública o si podrá utilizarse como un automóvil volador convencional.

¿Cuáles son las características del nuevo Tesla Roadster?

Además de sus capacidades aéreas, el nuevo Roadster pretende convertirse en uno de los automóviles eléctricos de mayor rendimiento del mercado, mediante una combinación de aceleración extrema, diseño aerodinámico y tecnología derivada de la industria aeroespacial.

Durante su presentación, Tesla compartió las principales características técnicas del vehículo, aunque algunas de ellas todavía deberán comprobarse en pruebas independientes.

Entre las especificaciones anunciadas destacan:

Aceleración: de 0 a 60 kilómetros por hora en aproximadamente 0.81 segundos.

de 0 a 60 kilómetros por hora en aproximadamente 0.81 segundos. Velocidad máxima: superior a los 370 kilómetros por hora, de acuerdo con las cifras anunciadas por Tesla.

superior a los 370 kilómetros por hora, de acuerdo con las cifras anunciadas por Tesla. Autonomía: aproximadamente 483 kilómetros por carga.

aproximadamente 483 kilómetros por carga. Propulsión: motores eléctricos y un sistema complementario de propulsores de gas frío.

motores eléctricos y un sistema complementario de propulsores de gas frío. Tecnología aeroespacial: componentes desarrollados en colaboración con ingenieros de SpaceX.

componentes desarrollados en colaboración con ingenieros de SpaceX. Maniobras aéreas: capacidad de realizar saltos, giros y desplazamientos breves mediante propulsores.

capacidad de realizar saltos, giros y desplazamientos breves mediante propulsores. Sistema de succión: tecnología que permite generar una elevada fuerza de adherencia y desplazarse sobre superficies inclinadas o invertidas.

El nuevo deportivo también incorpora controles electrónicos de dirección y un diseño renovado, con líneas más angulares y características aerodinámicas que lo diferencian del prototipo presentado hace nueve años. No obstante, Elon Musk reconoció que el automóvil no ha sido diseñado para priorizar la seguridad, una declaración que plantea interrogantes sobre los requisitos que deberá cumplir antes de comercializarse.

¿Cuánto costará el Tesla Roadster y cuándo saldrá a la venta?

Pese a la espectacular demostración, los interesados en adquirir el nuevo Tesla Roadster todavía deberán esperar, ya que la compañía contempla comenzar su producción durante 2028, casi una década después de la fecha de entrega que originalmente había prometido.

Tesla anunció tres versiones del deportivo, cada una con distintas características de rendimiento:

Roadster Performance: modelo de dos plazas enfocado en la conducción deportiva y equipado con sistemas aerodinámicos activos.

modelo de dos plazas enfocado en la conducción deportiva y equipado con sistemas aerodinámicos activos. Roadster Thrust: versión de dos plazas que incorpora propulsores de gas frío para mejorar su aceleración y rendimiento.

versión de dos plazas que incorpora propulsores de gas frío para mejorar su aceleración y rendimiento. Roadster Rocket: versión especial de una sola plaza, con diez propulsores y un sistema de vuelo experimental.

Aunque el fabricante no confirmó el precio final de las tres versiones, su plataforma de reservaciones establece depósitos de 50 mil dólares para el Roadster Performance y 250 mil dólares para el Roadster Thrust.

En cuanto al Roadster Rocket, Tesla informó que su adquisición estará limitada a compradores que reciban una invitación.

Cabe recordar que, cuando se presentó el proyecto en 2017, la compañía anunció un precio inicial aproximado de 200 mil dólares, aunque todavía no se ha confirmado si esta cantidad continuará vigente.