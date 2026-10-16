Dior convierte un lip balm en el accesorio para celular que todas queremos: cómo funciona, cuánto cuesta y dónde conseguirlo

Dior convierte un lip balm en el accesorio para celular que todas queremos: cómo funciona, cuánto cuesta y dónde conseguir el balsamo viral

“Uuuh, el amog...” Es algo que todas pensamos cuando sentimos el flechazo al ver cómo Dior encontró una forma de unir el maquillaje de alta gama con un accesorio para el celular que promete llamar la atención de quienes disfrutan los productos de lujo y los detalles de moda: un lip balm que saldrá en todas tus selfies.

La propuesta combina dos objetos que forman parte de la rutina diaria de millones de mujeres: el bálsamo labial y el celular. El resultado es una pieza que va más allá de su función y se suma a la tendencia de personalizar tu cel.

Dior Médaillon: así es el bálsamo labial que se pega al celular

El protagonista de este lanzamiento es el Dior Médaillon, un bálsamo labial presentado como parte de la colección navideña Holiday 2026 de la firma francesa. Su diseño apuesta por una estética ornamental que recuerda a los medallones antiguos, con una estructura ovalada dorada, detalles decorativos y un pequeño moño en la parte superior.

Pero el detalle que lo distingue no está únicamente en su apariencia. El estuche incluye un adhesivo que permite fijarlo en la parte trasera del celular, de modo que el bálsamo se convierte también en un accesorio.

En su interior se encuentra el tono 001 Crystal Pink, un rosa translúcido con destellos que aporta brillo a los labios. La marca también señala que su fórmula ofrece hasta 24 horas de hidratación. El producto contiene dos gramos de bálsamo.

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¿Cuánto cuesta el bálsamo viral Dior Médaillon y dónde comprarlo?

Como suele ocurrir con los lanzamientos de lujo, el precio es algo que todos quieren saber. En Estados Unidos, el Dior Médaillon tiene un precio de 95 dólares, de acuerdo con información publicada sobre su lanzamiento. Sin embargo, esa cifra no debe confundirse con un precio oficial para México.

En la tienda mexicana de Dior, el producto aparece como una novedad de unidades limitadas y con opción para inscribirse en una lista de espera. Por ello, la disponibilidad puede variar y conviene consultar directamente los canales oficiales de la marca antes de buscarlo en otros establecimientos.