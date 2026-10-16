Educación sexual: IPN suma estrategia con música de la mano de Jay de la Cueva

Hablar de salud sexual entre jóvenes no tiene por qué limitarse a una plática aburridísima y llena de términos médicos. La música también puede abrir la conversación, y esa es la apuesta que llegó al Instituto Politécnico Nacional (IPN) con el objetivo de acercar información sobre prevención y autocuidado a la comunidad estudiantil.

El encuentro se realizó en el Auditorio Alejo Peralta, en la Unidad Zacatenco del IPN, donde se reunieron cerca de 900 estudiantes de la ESIME para participar en una jornada que combinó educación sexual, entretenimiento y diálogo directo con sus protagonistas.

La iniciativa busca que temas como el uso del condón, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), el consentimiento y la responsabilidad sexual puedan abordarse sin prejuicios, con un lenguaje más cercano a las experiencias e intereses de las nuevas generaciones.

¿Por qué es importante hablar de salud sexual entre jóvenes?

La necesidad de impulsar este tipo de encuentros también se refleja en las cifras. De acuerdo con un análisis de la ENSANUT 2023, citado en la información de la iniciativa, únicamente el 33% de los adolescentes que han iniciado su vida sexual buscó información o atención relacionada con la salud sexual y reproductiva.

El dato pone sobre la mesa el desafío de contar con información confiable, lo cual no siempre significa que las personas jóvenes sepan dónde encontrarla, se sientan cómodas para pedirla o tengan la confianza de resolver sus dudas.

Por eso, llevar estas conversaciones a las universidades puede contribuir a que la prevención deje de ser un asunto incómodo y se convierta en parte de las decisiones cotidianas sobre el bienestar personal.

Durante el encuentro, Alan Vera, director de Mercadotecnia de Prudence y DKT LATAM Norte, compartió información sobre el trabajo de la organización en materia de salud sexual y reproductiva. También explicó la importancia de acercarse a los espacios donde conviven las juventudes para escuchar sus inquietudes y promover una sexualidad informada.

Jay de la Cueva se suma a la campaña de Prudence y Rolling Stone

Uno de los momentos centrales fue la presentación de Rolling Stone x Prudence by Jay de la Cueva, una colaboración que busca conectar la educación sexual con la música y la cultura popular.

Para el músico, participar en esta iniciativa también tiene una dimensión personal. Durante su intervención, recordó que en su hogar y en la escuela la educación sexual no era un tema del que se hablara abiertamente, una experiencia que compartieron muchas personas de su generación.

Desde esa perspectiva, destacó la importancia de abrir espacios donde las nuevas generaciones puedan informarse, resolver dudas y comprender que la libertad sexual también implica tomar decisiones responsables.

Asimismo, el artista realizó un ensayo abierto acompañado de sus músicos, una experiencia que permitió al público universitario acercarse a su proceso creativo desde una perspectiva más íntima.

Durante la sesión interpretó temas como Perdóname, Problemas con la ley, Desayuno Americano, Mil demonios y Gracias.

La visita al IPN forma parte de una estrategia de Prudence para acercarse a las comunidades universitarias mediante actividades que incorporen referentes culturales y formatos distintos a los de las campañas tradicionales.