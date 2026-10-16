Resultados Progol 1/2 Semana 817: quinela ganadora y premio

Resultados Progol media semana Ganadores de la quinela de media semana

Los resultados de la Quiniela 817 del Progol ½ Semana están listos. El premio se repartió entre 119 participantes que acertaron a los nueve resultados de esta semana.

Esta edición estuvo marcada por los partidos internacionales de clubes, con encuentros de la Champions League, la Europa League y las semifinales de ida de la Copa Libertadores.

Resultados Progol 1/2 Semana 817, quiniela ganadora

La combinación ganadora del Progol Media Semana 817 fue L, L, L, V, V, L, L, V, E. Las letras representan victorias del equipo local (L), triunfos del visitante (V) y empates (E), en el orden establecido para los nueve partidos de la quiniela.

Atlético de Madrid venció 2-0 al Manchester United, mientras que el Villarreal superó 3-1 al Nápoles y el Feyenoord se impuso 3-2 al Como. En otros encuentros, el Real Madrid derrotó 4-3 a la Roma y el PSG ganó 4-2 frente al Manchester City, dos resultados que correspondieron a triunfos visitantes.

El Betis venció 3-2 al Porto y el Lyon hizo lo mismo ante el Crystal Palace. En la actividad sudamericana, Palmeiras derrotó 2-1 al Fluminense, mientras que Estudiantes y Flamengo empataron sin goles para completar los nueve resultados.

En cuanto a los premios, el concurso tuvo una única categoría para quienes consiguieron nueve aciertos. Los 119 ganadores recibieron 18 mil 381.23 pesos cada uno, según los datos proporcionados.

¿Dónde cobrar los premios de Progol?

Quienes obtuvieron un premio pueden acudir a las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en avenida Insurgentes Sur número 1397, colonia Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, a partir del día siguiente a la celebración del concurso.

Para premios de hasta 9 mil 999.99 pesos también se contempla el cobro en agencias de venta directa o expendios, mientras que los premios de 3 mil pesos o más pueden cobrarse en BBVA México, Banco Santander México y Scotiabank Inverlat.